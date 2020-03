Die Fallzahlen der am Coronavirus erkrankten Menschen im Ostalbkreis und den Nachbarkreisen steigt weiter an. Doch in manchen Regionen scheinen sich die Neuinfektionen zumindest zu verlangsamen.

Der Rems-Murr-Kreis, der seit dem vergangenen Wochenenden die meisten offiziellen Infiziertenfälle dokumentiert hat, ist auch nach den neuesten Hochrechnungen der traurige Spitzenreiter.

Im Landkreis Schwäbisch Hall sowie im Landkreis Heidenheim sind die Zahlen der Neuinfizierten hoch.