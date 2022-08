Die Bauwirtschaft rechnet mit einem Abschwung

Der Präsident des Verbands Bauwirtschaft Baden-Württemberg, Markus Böll, greift zum drastischen Beispiel, um die Personalprobleme, die seine Branche hat, zu verdeutlichen: „Es ist ja heute schon toll, wenn Sie eine Helferstelle ausschreiben, und jemanden finden, der in der Lage ist, einen Besenstiel nicht abzubrechen“, sagte Böll am Donnerstag in Stuttgart. Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften treffe die Bauwirtschaft extrem. Dabei würden die Arbeiter derzeit mehr denn je gebraucht. Nur mit einer stabilen Bauwirtschaft, könne das Land in der aktuellen Energiekrise autarker werden und gleichzeitig die Energiewende vorantreiben, so Böll.

Häuser der Zukunft bauen

Die Branche in Baden-Württemberg mit ihren insgesamt rund 70 000 Beschäftigten trage eine hohe Verantwortung, wenn es darum gehe, die Häuser der Zukunft zu bauen. „Häuser müssen so gebaut werden, dass sie möglichst wenig oder gar keine Energie verbrauchen“, sagte Böll. Wenn aber die Branche mit stark gestiegenen Preisen für Baumaterialien, Energie, gestiegenen Bauzinsen und eben einer angespannten Personalsituation kämpfe, werde es schwierig, diesen Aufgaben nachzukommen.

Die Umsätze und Auftragseingänge im ersten Halbjahr lägen zwar noch über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Für den Juni seien die Vergleichszahlen aber bereits ins Minus gerutscht. Der Wert der eingegangenen Aufträge gehe schon seit April zurück.

So lag der baugewerbliche Umsatz im Hochbau bei 4,1 Milliarden Euro, was einem Plus von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Im Juni dagegen ging der Umsatz im Hochbau um 2,6 Prozent zurück. Auch im Wohnungsbau zeigt sich ein solches Bild. Im ersten Halbjahr dieses Jahres lag der Umsatz bei 1,7 Milliarden Euro, insgesamt ein Zuwachs von 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Betrachtet man aber den Juni allein, ging der Umsatz um 5,2 Prozent zurück. Tiefbau, Wirtschaftsbau und der öffentliche Bau im Gesamten aber konnten auch im Juni noch zulegen. Generell müsse aber berücksichtigt werden, dass gestiegene Umsätze eigentlich den stark gestiegenen Preisen für Bauleistungen geschuldet seien, sagte Böll weiter. Hintergrund dessen seien eben die gestiegenen Energiepreise, Materialkosten und Bauzinsen.

Auftragseingänge rückläufig

Auch die Auftragseingänge seien insgesamt zuletzt rückläufig gewesen. Im Juni gingen die Aufträge in der gesamten Bauwirtschaft um 1,4 Prozent zurück.

Ein Rückgang zeigt sich auch bei der Zahl der genehmigten Neubauwohnungen in Baden-Württemberg in der ersten Jahreshälfte. Sie sank im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um elf Prozent auf etwa 21 700, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Die Zahlen für den Juni 2022 lagen sogar um 15 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats. „Die Leute sind verunsichert und zögern mit dem Beantragen der Genehmigungen“, kommentierte eine Sprecherin der Bauwirtschaft Baden-Württemberg. Grund seien unter anderem die Preissteigerungen in Folge des Kriegs in der Ukraine, der Wegfall von Fördermöglichkeiten und steigende Bauzinsen. Eine grundlegende Trendwende erwarte sie in den kommenden Monaten nicht.

Der Bauwirtschaftspräsident ist auch für die Zukunft nicht sonderlich optimistisch, dass sich die Lage schnell bessert. „Wir rechnen damit, dass die Bauwirtschaft auf einen gewissen Abschwung zusteuert“, sagte Böll. Er gehe von einer Delle aus – wolle aber nicht nach außen tragen, dass man mit einer Rezession rechnen müsse.

Um den Arbeitskräftemangel zu beheben, setzt die Bauwirtschaft auch auf freiwillige Arbeitsmodelle nach dem Renteneintrittsalter. Der Staat müsse hier einen finanziellen Anreiz setzen, forderte Böll. Es gehe ihm nicht um eine Erhöhung des generellen Renteneintrittsalters, sondern darum, dass Leute mit Motivation und Wille weiter arbeiten könnten – im Zweifel auch Teilzeit.