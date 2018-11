Deutsche Wirtschaft jammert auf hohem Niveau

Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sieht die deutsche Wirtschaft nur in einer Delle, wie er im Gespräch mit Markus Sievers sagte.

Die deutsche Wirtschaft ist zum ersten Mal seit dreieinhalb Jahren in einem Quartal geschrumpft. Ist das eine Delle oder das Ende des Daueraufschwungs?

Fratzscher: Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal geschrumpft. Dies ist jedoch eine Delle, verursacht durch die Probleme im Automobilsektor. Es gibt überhaupt keinen Grund zur Panik. Ein Teil dieser Schwäche wird im vierten Quartal wieder aufgeholt werden, in dem die deutsche Wirtschaft bis zu ein Prozent wachsen dürfte. Wir sollten nicht vergessen, dass wir bei dieser wirtschaftlichen Abschwächung auf hohem Niveau klagen. Denn ein Wachstum von 1,8 Prozent in diesem Jahr liegt deutlich über dem langfristigem Potenzialwachstum unserer Wirtschaft. Wir leben also nach wie vor in wirtschaftlich hervorragenden Zeiten in Deutschland.

Die Stimmung hat sich vor allem durch internationale Belastungsfaktoren wie den Handelskonflikt mit den USA eingetrübt. Kommt die Abschwächung von außen?

Fratzscher: Der wichtigste Grund für die Abschwächung in diesem Jahr ist die geringere Dynamik des Welthandels. Durch ihre Offenheit ist die deutsche Wirtschaft sehr stark abhängig vom Welthandel. Die Handelskonflikte eines Präsidenten Trump kommen daher Deutschland besonders teuer zu stehen. Meine Befürchtung ist, dass Trump, nachdem er mit Mexiko, Kanada und nun China einen Deal gefunden hat, sich als Nächstes Europa und Deutschland im Handelskonflikt vornehmen wird. Ich mache mir große Sorgen über eine Eskalation des Handelskonflikt im kommenden Jahr und dass dieser Konflikt Europa spaltet. Dabei hat Europa gerade andere, äußerst gefährliche Herausforderungen zu bestehen, vor allem was Italien und Brexit betrifft.

Ist die Binnenkonjunktur mit der hohen Beschäftigung und den steigenden Löhnen stark genug, um die Konjunktur wieder anzuschieben?

Fratzscher: Ich sehe keine Steigerung des Wachstums in den kommenden Jahren. Wachstumsraten um 1,8 Prozent sind für Deutschland hervorragend. Die Stütze der deutschen Wirtschaft wird weiterhin die Binnenkonjunktur und vor allem der einheimische Konsum sein, denn öffentliche und private Investitionen sind nach wie vor auf einem enttäuschend niedrigen Niveau. Ich erwarte, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch in den kommenden Jahren deutliche Lohnsteigerungen erzielen werden, zumal der Fachkräftemangel den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen wird. Zudem wird eine deutliche Steigerung des Mindestlohns greifen, was auch den Menschen am unteren Ende der Einkommensverteilung helfen wird. Hinzu kommt ein Konjunkturprogramm der neuen Bundesregierung, das durch Steuersenkungen und Ausgabenerhöhungen die deutsche Wirtschaft nochmals befeuern wird. Leider sind nicht alle dieser Maßnahmen wirklich sinnvoll, sondern stellen Wahlgeschenke für einige Interessengruppen dar.

Eine starke Rolle scheint die Autoindustrie zu spielen, die wegen schärferer Abgasstandards die Produktion drosselte. Könnte das schon bald durch entsprechende Mehrproduktion wieder ausgeglichen werden?

Fratzscher: Wir Deutschen lieben unsere Autos. Vielleicht ein wenig zu sehr und wir vergessen dabei den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit. Ich befürchte, dass sich die Automobilindustrie durchsetzen und es finanzielle Anreize für den Umtausch von Autos geben wird, ähnlich der Abwrackprämie vor zehn Jahren. Dies wird lediglich ein Strohfeuer und nicht nachhaltig sein. Langfristig befürchte ich, dass die deutsche Automobilindustrie im globalen Wettbewerb verlieren könnte, wenn sie sich nicht schnell auf Elektromobilität umstellt.

Der Sachverständigenrat hat gerade die Bundesregierung zu einer stärker zukunftsorientierten Politik aufgerufen. Was kann die Politik tun, um die Konjunktur zu stützen?

Fratzscher: Die Politik sollte nichts tun um kurzfristig die Konjunktur zu unterstützen. Ganz im Gegenteil, die deutsche Wirtschaft braucht im Augenblick keinen Konjunkturimpuls in diesen guten Zeiten. Viel wichtiger ist es, dass die neue Bundesregierung endlich die richtigen Weichenstellungen für die Zukunft setzt. Deutschland hat ein großes Investitionsproblem. Die digitale Infrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur, das Bildungssystem und auch die Innovationsfähigkeit in Deutschland müssen verbessert werden, damit der Wirtschaftsstandort langfristig stark bleibt. Das sollten die Prioritäten der Bundesregierung sein.

