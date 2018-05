Deutsche sind Europameister im Mülltrennen

Sechs Wochen vor der Bürgermeisterwahl wagt sich ein ernstzunehmender Herausforderer aus der Deckung: Der Sigmaringer Rechtsanwalt Dr. Marcus Ehm will am Samstag seine Bewerbung abgeben. Der 45-Jährige ist in Sigmaringen aufgewachsen; nach einem Verwaltungsstudium hat er die Juralaufbahn eingeschlagen und mit der Promotion abgeschlossen. Neben dem amtierenden Bürgermeister Thomas Schärer und der Dauer-Kandidatin Fridi Miller ist Ehm der dritte Bewerber für die Wahl am 1.