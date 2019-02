Deutsche Produktion fällt vierten Monat in Folge

In Deutschland reißt die Schwächephase im verarbeitenden Gewerbe nicht ab. Im Dezember fiel die Gesamtproduktion um 0,4 Prozent gemessen am Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Herausgerechnet wurden dabei Preissteigerungen sowie Kalender- und Saisoneffekte. Im Vergleich zum Dezember 2017 schrumpfte die Produktion um 3,9 Prozent.

Damit ist die Produktion schon den vierten Monat in Folge gesunken. Außerdem war der Dezember-Rückschlag der sechste Dämpfer in den vergangenen sieben Monaten. Während es in der Baubranche einen kräftigen Rückgang der Produktion gab, konnte sich die Fertigung in der wichtigen Autoindustrie hingegen deutlich erholen.

Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten für Dezember einen Anstieg der Gesamtproduktion um 0,8 Prozent erwartet. Allerdings war der Produktionsrückgang im November nicht so stark ausgefallen wie bisher bekannt. Das Bundesamt revidierte den Rückgang im Monatsvergleich auf nur noch 1,3 Prozent, nach zuvor 1,9 Prozent.

Ein besonders starker Rückgang zeigte sich im Dezember bei der Bauproduktion, die um 4,1 Prozent im Monatsvergleich zurückging. Dagegen zeigte sich bei der Produktion in den Industriebetrieben eine leichte Erholung. Experten des Bundeswirtschaftsministeriums verwiesen insbesondere auf die deutsche Autoindustrie, die ihre Produktion mit 7,2 Prozent spürbar steigern konnte. Dennoch zeigten sie sich insgesamt skeptisch: „Angesichts rückläufiger Auftragseingänge und verhaltener Stimmungsindikatoren dürfte sich die Industriekonjunktur weiterhin gedämpft entwickeln.“

Mitteilung