Deutsche Industrieproduktion niedriger

Der Funken im Wilhelmsdorfer Ortsteil Pfrungen brannte toll, doch leider 18 Stunden zu früh. Wie es auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ beim Polizeipräsidium Konstanz heißt, wurde ein 17-jähriger Mann ermittelt, der als tatverdächtig gilt. Ein weiterer junger Mann müsse noch ermittelt werden, so ein Sprecher der Polizei am Sonntag.

Die Uhr zeigte in der Nacht von Samstag auf Funkensonntag kurz nach eins in der Früh. Im gemütlichen kleinen Festzelt in der Nähe des zuvor aufgestapelten Funkenfeuers am Ortsrand von Pfrungen in ...