Deutsche Bank verdient im ersten Quartal so gut wie seit sieben Jahren nicht mehr

Die Impfkampagne schreitet voran: Seit Ostern können sich die Bürgerinnen und Bürger in vielen Hausarztpraxen in der Region gegen das Coronavirus impfen lassen. Das bringt viele Vorteile mit sich: Zum einen fühlen sich viele Menschen bei ihren Hausärztinnen und Hausärzten besser aufgehoben, sie können sich gesundheitlich durchchecken lassen und müssen nicht stundenlang in der Impfhotline auf ein Durchkommen warten.

Doch auch in den Praxen gibt es Wartelisten, weil der Impfstoff immer noch knapp ist.