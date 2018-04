Deutsche Bank: Nach Cryan geht auch der IT-Vorstand

Großes Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Wasserburg, das in der Nacht zum Donnerstag ausgebrannt ist: alle Bewohner konnten sich rechtzeitig retten, niemand wurde verletzt. Das Gebäude ist allerdings nicht mehr bewohnbar.

Gegen 2.25 Uhr wurde über die Leitstelle das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in der Birkenriedstraße in Wasserburg mitgeteilt. Die Bewohner der drei im Haus befindlichen Wohnungen konnten laut Polizei das Gebäude rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen.