Deutsche-Bank-Aktie auf Rekordtief

Das Weingartener Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben (Kuko) bleibt der AfD-Veranstaltungsort Nummer Eins. So wird die Landtagsfraktion dort am Montag, 16. Juli, einen Bürgerdialog zum Thema „Digitalisierung, Innere Sicherheit und Migration“ anbieten. Brisant ist das Thema, weil der Ravensburger Kreisverband der AfD in der Vergangenheit Probleme hatte, Räumlichkeiten für seine Treffen zu finden. Viele Gasthäuser in der Region wollen die Partei nicht mehr beherbergen.