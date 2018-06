Deutsche Bank überrascht die Börse

Es kam zuletzt nicht häufig vor, aber am Donnerstag hat die Deutsche Bank die Börse überrascht: Der Gesamtmarkt fiel ab, die Aktie der Deutschen Bank strahlte mit anfangs vier Prozent, später noch mit gut zwei Prozent Plus. Von Analysten völlig unerwartet hat die Bank im ersten Quartal nicht einen Verlust von geschätzten 300 Millionen Euro gemeldet, sondern einen Gewinn von 236 Millionen Euro. „Das gehört dazu, dass man mal daneben liegt“, sagte einer aus der Analystenbranche.

Richtig an der Skepsis blieb aber, dass das laufende Geschäft der Bank alles andere als gut lief. „Unsere Erträge waren im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, vor allem im Wertpapierhandel und bei Unternehmensfinanzierungen“, ließ sich der künftige alleinige Vorstandsvorsitzende John Cryan vernehmen. „Rückläufig“, das bedeutete einen Einbruch des Quartalsüberschusses um 58 Prozent auf nur noch 236 Millionen Euro. Und die Erträge, also die Summe aller Einnahmen, sanken deutlich um 22 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro.

Weniger Rechtsstreitigkeiten

Das Einzige, was im Quartalsbericht glänzte, waren die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten, der Posten also, der dem an Zins- und Kursmanipulationen aller Art beteiligten Institut die vergangenen Jahre Ansehen und viel Geld gekostet hat. Nur noch 187 Millionen Euro musste die Bank zwischen Januar und März für Rechtsstreitigkeiten beiseitelegen. Im vierten Quartal 2015 war es fast siebenmal so viel, gut 1,2 Milliarden Euro. Ein Grund: Die deutsche Bankenaufsicht Bafin, so Finanzvorstand Marcus Schenck, habe „einige Untersuchungen abgeschlossen, ohne Sanktionen zu verhängen.“

Cryan warnte, sich zu früh zu freuen: „Wir wollen dieses Jahr so viele Fälle wie möglich abschließen. Das kann noch kosten“, sagte er. Für das laufende Geschäft machte Cryan Hoffnung, weil nach den schlechten Börsenmonaten Januar und Februar, in der die Kundschaft offenbar völlig passiv blieb, im März und April die Anlagebereitschaft wieder gestiegen sei. Und mit ihr wohl die Provisionen.

Ansonsten ist das Management mit Umbau, Sparen und Investitionen in die elektronische Infrastruktur beschäftigt. Cryan berichtete, was neben der IT-Modernisierung noch passiert sei: „Wir haben weitere Vermögenswerte veräußert, die nicht zum Kerngeschäft gehören“, sagte er und verwies auf den Verkauf der chinesischen Hua Xia Bank. Mit dem Stellenabbau komme man voran. Die Deutsche Bank will 9000 Arbeitsplätze einsparen, davon 4000 in Deutschland. Und bis Ende 2017 knapp ein Drittel ihrer 723 Filialen schließen.

Als Erfolg wurde auch vermeldet, dass die Postbank aus dem Zahlenwerk der Deutschen Bank herausoperiert sei. Sie bindet allerdings noch Eigenkapital der Deutschen Bank. Davon wäre sie gerne befreit, weil die sogenannte „harte Eigenkapitalquote“ im ersten Quartal auf 10,7 Prozent gesunken ist. Das dürfte Spekulationen beflügeln, die Bank brauche doch irgendwann wieder eine Kapitalerhöhung, was dann den Aktienkurs wieder belasten könnte. Denn eine Dividende gibt es für 2015 nicht. Und für dieses Jahr höchstwahrscheinlich auch nicht.