Deutsche Bahn legt Bilanz für 2018 vor

Von Schwäbische Zeitung

Diese Spritztour ging nicht lange: Unter einem falschen Vorwand hat sich am Sonntag ein 14-Jähriger den Schlüssel von Mamas Auto geben lassen. Kurze Zeit später ist der Jugendliche in einen Unfall in Ulm verwickelt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei schätzt laut einer Mitteilung am Mittwoch den Schaden auf 3500 Euro.

Doch wie kommt der junge Mann an den Schlüssel? Laut Polizei soll er mit seiner Mutter besprochen haben, dass er den Autoschlüssel später einem volljährigen Kumpel übergibt.