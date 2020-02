Mit etwa fünf Promille ist am Mittwoch ein Autofahrer in Ehingen von der Polizei gestoppt worden. Er habe stark nach Alkohol gerochen und sich gerade noch so auf den Beinen halten können, schildert die Polizei die Kontrolle. Dennoch saß der 41-Jährige am Steuer. Wie ist das möglich?

Gemessen wurde der hohe Wert mit einem Alkoholtest über den Atem, einem „Vortestgerät“, erklärt Holger Fink, Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm. Bei diesem könne es zwar mal zu größeren Abweichungen kommen, die Wahrscheinlichkeit sei jedoch gering.