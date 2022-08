Der Strompreis spielt verrückt

Der Preis für Strom explodiert momentan geradezu. Tausende Euro Mehrbelastung könnten auf Verbraucher zukommen. Ein Rezept dagegen hat die Bundesregierung noch nicht.

„Wir haben ein Gas-, kein Stromproblem.“ Diesen Satz wiederholen Politiker und Politikerinnen vor allem der Grünen seit Monaten, allen voran Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Zahlreiche Energieexperten kritisieren diesen Standpunkt zwar seit Langem, spätestens seit diesem Wochenende dürfte er aber kaum noch zu halten sein. Denn der Strompreis explodierte an den Börsen zuletzt in einem besorgniserregenden Ausmaß.

Doch ein Stromproblem?

Fast einen Euro kostete die Kilowattstunde am Freitagnachmittag auf dem Terminmarkt – etwa zwölf Mal so viel wie am selben Vorjahreszeitpunkt. Für Verbraucher dürfte das über kurz oder lang drastische Tariferhöhungen bedeuten. Schätzungen zufolge wird ein Vier-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch im Jahr allein 5000 Euro für Strom ausgeben müssen.

Auch gesamtwirtschaftlich sieht es düster aus. Bleibt es bei diesen Preisen, wird Deutschlands Stromrechnung nächstes Jahr 500 Milliarden Euro betragen, rechnet der Berliner Energieökonom Lion Hirth vor, was etwa einem Fünftel des Bruttoinlandsprodukts entspricht. „Eine Verdoppelung bis Verdreifachung der Energiepreise hält auch die stärkste Volkswirtschaft nicht aus“, warnt der Chef des Mittelstands-Verbands Markus Jerger. Er fordert angesichts dessen einen Schutzschirm für Unternehmen. Es sei analog zur Corona-Pandemie ein Härtefallfonds für Unternehmen notwendig, die besonders vom Energiepreis gebeutelt und international nicht mehr wettbewerbsfähig seien.

Habecks Ministerium hat deswegen angekündigt, das sogenannte Merit-Order-System zu reformieren, das die Preisbildung auf dem Strommarkt regelt. Das funktioniert so: Kraftwerke, die billig produzieren, Windkraftanlagen etwa, werden zuerst herangezogen, um die Stromnachfrage zu decken. Am Ende richtet sich der Preis aber nach dem zuletzt zugeschalteten und teuersten Kraftwerk, was derzeit Gaskraftwerke sind. Vor allem für Betreiber von Windrädern erweist sich diese Regelung momentan als Goldsegen.

Sogar Lindner fordert Marktregulierung

Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner forderte am Sonntag Tempo bei der Reform des Strommarktes. „Die Bundesregierung muss sich mit größter Dringlichkeit den Strompreisen widmen“, sagte der FDP-Vorsitzende der „Bild am Sonntag“. Sonst werde „die Inflation immer stärker durch eine Stromkrise angetrieben“. Lindner kritisierte stark gestiegene Gewinne der Betreiber von Windrädern, Solaranlagen und Kohlekraftwerken: „Am Strommarkt hat die Politik einen Profit-Autopiloten eingerichtet.“

Auf Grund der geltenden Regeln würden die Produzenten von Solar-, Wind- oder Kohlestrom automatisch so bezahlt, als hätten sie teures Gas gekauft. „Die Gewinne steigen zu Lasten der Verbraucher Milliarde um Milliarde.“ Eine Reform soll laut Wirtschaftsministerium die durch die Merit-Order entstehende „Übergewinneffekte“ adressieren, damit auch Verbraucher vom günstigen Windstrom profitieren. Eine Sprecherin räumte gegenüber dem „Handelsblatt“ allerdings ein, dass es sich hier um „eine mittelfristige und komplexe“ Angelegenheit handele.

Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Gitta Connemann, kritisierte, Habeck kündige vollmundig eine Reform an und verspreche Entlastung. „Aber sein Vorschlag bedeutet am Ende nichts anderes als eine verdeckte Übergewinnsteuer.“ Anstatt über die Aufhebung marktwirtschaftlicher Prinzipien zu diskutieren, sei eine Strategie für die Energiesicherung nötig. Dazu gehörten der weitere Betrieb der Kernkraftwerke, die Aufhebung des Produktionsdeckels bei Biogas und der konsequente Ausbau erneuerbarer Energien.

Experten kritisieren den Ansatz Habecks ebenfalls. „Letztendlich sind ein höheres Angebot und/oder eine geringere Nachfrage erforderlich“, sagt der Ökonom Andrew Watt von der Böckler-Stiftung. Momentan jedoch ist aufgrund der vielen Ausfälle französischer Atomkraftwerke das Angebot eingebrochen, während die Nachfrage konstant bleibt.

Führende Grünenpolitiker zeigen sich davon unbeeindruckt und wollen das Stromangebot weiter verknappen, indem sie eine längere Laufzeit der verbliebenen deutschen AKW weiter ablehnen. „Ich bin nicht überzeugt, dass Atomkraftwerke unser Gasproblem lösen werden“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock der „Bild am Sonntag“.