Der Streamingdienst Netflix setzt das klassische Fernsehen unter Druck

Der Tod eines kleinen Jungen in der Rems während eines Spielplatzbesuchs mit dem Kindergarten bewegt auch die Menschen in Ellwangen. Die Träger hiesiger Kindergärten teilen das Entsetzen über den tragischen Unfall in Schwäbisch Gmünd. Und sind sich doch mit Bürgermeister Volker Grab darüber einig: „Die Konsequenz kann nicht sein, keine Ausflüge mehr zu unternehmen.“

Der Dreijährige war am Montag vermutlich an einem Kälteschock gestorben.