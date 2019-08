Der Maschinenbau steht vor komplexen Herausforderungen

Der Maschinenbau ist einer der wichtigsten baden-württembergischen Wirtschaftszweige – und gilt zugleich als ein Seismograf für die allgemeine Konjunktur. Schließlich rüsten die Unternehmen unzählige Branchen mit Werkzeugmaschinen aus. Wenn die Konjunktur stockt, spüren Maschinenbauer das mit als erstes. Ihre Kunden streichen Investitionen halten sich bei Investitionen zurück und verschieben die Erneuerung ihrer Anlagen in die Zukunft. Nach neun Jahren Wachstum sind die Rückgänge bei Auftragseingang und Umsatz zwar noch lange nicht so fatal, wie zur Zeiten der Finanzkrise 2009, die warnenden Stimmen werden allerdings lauter.

Denn zur konjunkturellen Eintrübung kommen weitere Faktoren: Das sind der Handelsstreit zwischen China und den USA, die Russland-Sanktionen, das Brexit-Chaos und die Italien-Krise, die Unsicherheit schüren und die exportorientierte Branche hart treffen, denn immerhin gehen vier von fünf Maschinen ins Ausland. Dazu kommt, dass einer der größten Kunden der Maschinenbauer in einer Identitätskrise steckt: Die Automobilindustrie kämpft mit dem Antrieb der Zukunft und die Unsicherheit über die Rolle klassischer Verbrennungsmotoren lässt die Investitionsbereitschaft der Konzerne sinken.

Einfache Lösungen gibt es für diese komplexe Problematik nicht. Der Ruf nach freiem Welthandel und einer starken Europäischen Union als Gegenpol zu den beiden Streitparteien im globalen Handelskrieg ist so richtig wie wohlfeil, denn auch mittelfristig wird Europa nicht mit der starken Stimme sprechen, um Handelskrieger wie US-Präsident Trump in die Schranken zu weisen. Klar ist aber auch, dass die geforderten staatlichen Konjunkturprogramme wenig ändern werden, denn Investitionen des Bundes werden weder die Nachfrage nach Maschinen in aller Welt ankurbeln, noch die Frage nach dem Autoantrieb der Zukunft beanworten. Die Ideen der beruflichen Qualifizierung von Arbeitsminister Hubertus Heil sind da schon hilfreicher, wenn er sie noch mit einer Begrenzung der Sozialabgaben und einem Bürokratieabbau kombinieren würde.