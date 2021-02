Der Impfstoff-Pionier

Privat ist Indien ganz sein Ding. Der Gründer des Tübinger Biotech-Unternehmens Curevac, Ingmar Hoerr, reist nach Abitur und Zivildienst als Rucksacktourist das erste Mal dorthin. „Drei Monate war ich dort und bin seither ein Fan des Landes“, erzählt der 52-jährige Biologe. Was ihn an Indien reizt? „Es ist immer wieder eine Zeitreise, eine ganz andere Welt. Indien ist ganz tief.“

Die andere Leidenschaft von Hoerr sind Naturwissenschaften. Am beruflichen Gymnasium in Nürtingen macht Hoerr Abitur in den Leistungsfächern Chemie und Biologie und bleibt dieser Richtung beruflich treu. Doch zwischen seiner Forschung mit Molekülen ist immer wieder Indien angesagt.

Mehrmals hat Hoerr das Land bereist. Wäre seine schwere Erkrankung vor knapp einem Jahr nicht dazwischengekommen, wäre er jetzt auch wieder in Indien. Noch immer erholt sich Hoerr von einer Hirnblutung und einem mehrwöchigen Koma. Seinen erst im Frühjahr 2020 angetretenen Posten als Vorstandsvorsitzender gibt er im Sommer an Franz-Werner Haas ab.

„Es ist nicht leicht für mich gewesen, aber ich kann das Dilemma in meinem Leben akzeptieren und meinen Frieden damit schließen. Ich hadere nicht“, sagt Hoerr. Mit Haas eint Hoerr ein „Teamspirit“, sie sind befreundet. So gut, dass sie bei einer gemeinsamen Wanderung in Alaska und tiefen Gesprächen auch existenzielle Themen ansprechen. „Ich habe damals zu Franz gesagt: Wenn mir etwas passiert, kannst du übernehmen?“, erinnert sich Hoerr. Und so kam es.

In die erste Reihe des Unternehmens drängt es Hoerr nun nicht mehr zurück. „Ich habe nicht den Drang danach und sehe darin auch keinen Mehrwert.“ Er sieht seine Aufgabe unter anderem in der medialen Unterstützung von Curevac, denn: „Es ist eine Revolution, die stattfindet.“ Hoerr ist der Entdecker der neuen Impftechnik. Als Doktorand spritzt er Mäusen DNA und nimmt zur Gegenkontrolle die „kleine Schwester“, das Botenmolekül RNA.

Doch das Ergebnis zeigt, die RNA liefert eine viel bessere Immunantwort. „Keiner hat bis dahin das Potenzial von RNA erkannt. Ich war der Funken“, sagt Hoerr. Im Jahr 2000 gründet er das Start-up Curevac und sucht verzweifelt nach Geldgebern.

An dem Unternehmen beteiligt ist mittlerweile Milliardär und SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp, die Bill-&-Melinda-Gates-Stiftung und die Förderbank KfW. Derzeit entwickelt Curevac einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Er basiert wie die Impfstoffe von Biontech und Moderna auf sogenannter messenger RNA (Boten-RNA).

Hoerr, inzwischen auch Ehrenbürger der Stadt Tübingen, hat Zwillinge – zwei Jungs –, ist verheiratet und lebt in der Universitätsstadt. Als seine wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale bezeichnet er Loyalität sowie Abenteuer- und Entdeckerlust. Als Jugendlichem hätten ihm Bücher von Rüdiger Nehberg (Überlebensexperte) und Rollo Gebhard (Einhandsegler) „extrem“ Kraft gegeben. „Ich versuche immer, den Mainstream zu vermeiden.“ Sein Lebensmotto laute „Leben und leben lassen“.