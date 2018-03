Der große Girokonten-Vergleich

Regionale Banken verzichten bisher auf drastische Einschnitte. Auch die Gebühren sind weitgehend stabil, zeigt eine Analyse der „Schwäbischen Zeitung“.

Das Girokonto bei einer Volksbank oder Sparkasse ist so teuer wie ein großes Glas Bier. Es kostet so viel wie zwei Leberkäs-Wecken oder eine Bahnfahrt von Ravensburg nach Friedrichshafen.

Manche Zeitgenossen halten das für teuer. Seit Anfang des Jahres stehen vor allem Regionalbanken und Sparkassen wegen ihrer Gebühren in der Kritik. Ihnen wird vorgeworfen, Bankdienstleistungen systematisch zu verteuern. Die Postbank hatte den Stein ins Rollen gebracht, als sie verkündete, künftig 99 Cent für die Bearbeitung von Überweisungen auf Papier zu verlangen. Viele Kunden und manche Kommentatoren reagierten empört. „Für Bankkunden wird es teuer wie in alten Zeiten“, stellte die „Welt“ fest. „Die Banken handeln dreist“, schrieb die „Augsburger Allgemeine“.

Doch ist der Vorwurf berechtigt? Die „Schwäbische Zeitung“ hat Konditionen der Sparkassen aus dem Verbreitungsgebiet sowie der größten Genossenschaftsbanken analysiert. Grundlage für den Vergleich bildet eine ähnliche Erhebung aus dem Jahr 2012. Das Ergebnis: Die meisten Geldhäuser haben die Preise überhaupt nicht erhöht oder allenfalls moderat angepasst.

Wenn Sie die Karte nicht angezeigt bekommen, klicken Sie bitte hier.

Dabei sprächen viele Argumente dafür, den Kunden mehr Geld abzuverlangen. Viele Finanzhäuser haben ihre Preise jahrzehntelang nicht verändert, obwohl ihre Lage zunehmend brenzlig wird. Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken leisten sich nach wie vor ein dichtes Netz an Geldautomaten und Filialen. Geschäftsstellen gibt es selbst in Dörfern, in denen nur wenige Kunden zum Schalter kommen. Diese einmalige Bankenlandschaft ist in Gefahr.

Beliebte Regionalbanken

Zwei Drittel der Deutschen sind Kunden bei den Sparkassen oder Genossenschaftsbanken, auf dem Land sogar deutlich mehr. Josef Hodrus, Chef der Volksbank Allgäu-West, nennt die Regionalbanken einen „Dampfer der Ruhe im unruhigen Ozean“. Sie verschaffen Millionen Deutschen Baukredite, vergeben Darlehen an Handwerksbetriebe und versorgen Händler mit Münzgeld. „Wir bieten eine Dienstleistung, die einen Wert hat“, sagt Heinz Pumpmeier, Chef der Kreissparkasse Ravensburg. „Dieser Wert wird durch Menschen geprägt – unsere Beschäftigten.“

Direktbanken wie die ING-DiBa dagegen haben keine Filialen. Sie verkaufen standardisierte Produkte ohne Beratung, können daher zum Beispiel Girokonten oder Wertpapierdepots kostenlos anbieten. „Deren Geschäftsmodell ist mit unserem nicht zu vergleichen“, sagt Pumpmeier. Deutschlands oberste Finanzaufseherin Elke König sieht diese kostenlosen Konten kritisch: „Über Girokonten, Depots oder Kreditkarten zum Nulltarif mögen sich Kunden freuen, wirtschaftlicher Logik entsprechen sie nicht unbedingt.“

Die Aufsichtsbehörde gibt den Regionalbanken Rückendeckung, weil sie deren Existenz bedroht sieht. Denn in Zeiten niedriger Zinsen funktioniert das Wechselspiel nicht mehr, Geld der Kunden zu verwenden, um Kredite zu vergeben und mit den Zinszahlungen aus diesen Darlehen Geld zu verdienen. „Der Zinsüberschuss wird schnell abschmelzen“, warnt Hodrus. „Es geht nur in eine Richtung, es geht bergab.“

Alle Finanzexperten gehen davon aus, dass die Zinsen jahrelang niedrig bleiben werden. Das zwingt die Banken zum Umdenken. Zunächst werden sie versuchen, Geld zu sparen, ohne dass der Kunde das mitbekommt: indem sie mehr Arbeitsschritte durch Computer erledigen lassen. „Die Digitalisierung als Revolutionierung der Bankenbranche wird immer klarer sichtbar“, lässt etwa die Sparda-Bank wissen. Wenn das ausgereizt ist, dürfte auch die Schließung von Filialen oder der Zusammenschluss kleinerer Banken kein Tabu mehr sein. Hodrus bereitet die Kunden auch auf Preisanpassungen vor. „Viele Banken kommen um Gebührenerhöhungen nicht herum.“ Einige Geldhäuser verlangen inzwischen Cent-Beträge für Dienstleistungen am Schalter, andere nehmen Geld für die Zusendung von Kontoauszügen oder schränken die Benutzung von Geldautomaten ein. Manche Institute heben die Grundgebühr an. Von Preiserhöhungen im großen Stil allerdings kann keine Rede sein.

Deutsche Kunden begünstigt

Davor schrecken die meisten Geldhäuser zurück, weil sie die Kunden nicht an Direktbanken verlieren wollen. Das Girokonto gilt als „Eintrittskarte für die umfassende Finanzberatung“, sagen Banker. Wo Kunden ein Girokonto führen, schließen sie womöglich auch eine Baufinanzierung oder Versicherung ab – und daran verdient die Bank Geld, sofern es zum Vertrag kommt.

Damit sind die Deutschen in einer komfortablen Situation: Während die Beratung hierzulande kostenlos ist, müssen Kunden in anderen europäischen Ländern dafür Gebühren entrichten. Deutschland ist verglichen mit ähnlich großen Industrieländern ein billiges Bankenland, hat die Europäische Union ermittelt. Während die Deutschen im Jahr durchschnittlich rund 90 Euro an Gebühren entrichten, müssen die Briten 103 Euro zahlen, die Franzosen 154 Euro und die Italiener sogar 253 Euro.