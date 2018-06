Es geht Schlag auf Schlag. Gerade einmal eine Woche nach der Razzia in den Privaträumen von Audi-Chef Rupert Stadler sitzt dieser hinter Gittern. Eine solche Eskalation der Ereignisse ist höchst bemerkenswert, denn die für den Fall zuständige Staatsanwaltschaft München ist in der Vergangenheit nicht durch allzu hartes Durchgreifen aufgefallen. Die Ermittler müssen also handfeste Verdachtsmomente gegen den langjährigen Chef der VW-Luxusmarke haben.

Spätestens mit der Verhaftung Stadlers hat sich die Mär in Luft aufgelöst, wonach es sich beim Abgasskandal um die Verfehlungen einzelner Ingenieure und Manager unterer Hierarchiestufen handelt. Nein, der Fisch stinkt vom Kopf her. Natürlich muss auch für Stadler die Unschuldsvermutung gelten. Doch lässt man die Ereignisse in der deutschen Automobilbranche Revue passieren, klingt das nach nicht mehr als einer leeren Floskel.