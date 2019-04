Der Druck zur Fusion bleibt

Besser so. Das war am Donnerstag die überwiegende Einschätzung derjenigen, die sich zur abgesagten Fusion zwischen Deutscher Bank und Commerzbank äußerten – von Bankenverbänden über Investoren bis zu Politikern. Zu viel sprach gegen die Verschmelzung der beiden letzten in Deutschland ansässigen Großbanken. Vor allem für die Bürger und Bürgerinnen in ihrer Rolle als Steuerzahler ist es eine gute Nachricht, dass die Vorstände der Institute das Geschäft abbliesen.

Der Zusammenschluss hätte der kompletten Finanzpolitik der vergangenen zehn Jahre widersprochen, die die Regierungen wichtiger Wirtschaftsnationen, darunter Deutschland, nach der großen Finanzkrise ab 2007 verabredeten. Damals wurden Hunderte Milliarden Euro, Dollar und Pfund öffentlichen Geldes investiert, um zu große Geldinstitute zu stabilisieren, die zu risikoreiche Transaktionen getätigt hatten. Daraus leitete man die Konsequenz ab, Banken möglichst zu verkleinern, ihre Bilanzsummen zu verringern, das Eigenkapital zu erhöhen und internationale Regelungen für die potenzielle Abwicklung maroder Geldhäuser zu schaffen. Die Bürger und Staaten sollten möglichst nicht noch einmal für den privaten Finanzsektor zur Kasse gebeten werden. Die Fusion der beiden Institute hätte dieses Risiko jedoch wieder erhöht.

Und auch betriebswirtschaftlich schien der Zusammenschluss keinen Sinn zu ergeben, so muss man die Erklärungen der Vorstände verstehen. Die Fusion hätte unter anderem wohl hohe Kosten verursacht. Die Folge: weniger Gewinn, niedrigere Dividendenzahlungen an die Aktionäre und Investoren. Ein gutes Geschäft sollte den gegenteiligen Effekt haben. Außerdem wären der Kooperation wohl Zehntausende Arbeitsplätze zum Opfer gefallen.

Dieses Argument allerdings hat zwei Seiten. Fachleuten gilt die deutsche Bankenbranche als zu kleinteilig strukturiert: zu viele Institute, Filialen und Beschäftigte, damit zu hohe Kosten. Obwohl die Gewerkschaften und Beschäftigten das anders sehen, dürfte der Druck zu Fusionen nun dennoch bestehen bleiben.