Der „Doppelwumms“ kommt bei Handel und Handwerk nicht an

Es wird viel angekündigt, jedoch noch zu wenig gehandelt. Das ist vereinfacht die Kritik der mittelständischen Wirtschaft an der Politik. Handwerker, Einzelhändler, Gastronomen und die mittelständische Industrie stehen unter dem enormen Druck explodierender Energiekosten. Sie sehen den Wirtschaftsstandort in ernster Gefahr. Den mittelständischen Unternehmen, häufig als „Rückgrat der deutschen Wirtschaft“ bezeichnet, drohe zu Tausenden das Aus.

Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm, deren Gebiet bis zum Bodensee reicht und die rund 19 500 Betriebe vertritt, teilte auf Anfrage mit: „Der angekündigte Gaspreisdeckel ist an sich ein wirksames Instrument. Doch von einer Preisbremse, die erst im März greift, werden viele unserer Handwerksbetriebe nicht mehr profitieren können, weil sie vorher wegen zu hoher Kosten bereits aufgeben müssen“, so befürchtet der Kammerpräsident. Zudem werde die für Dezember geplante Einmalzahlung für viele energieintensive Betriebe nicht ausreichen, um die Existenz und damit Arbeits- und Ausbildungsplätze zu sichern. „Das ist letztlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Krimmer.

Die Handwerkskammer kritisierte erst kürzlich: „Die schwierige Situation vieler regionaler Handwerksbetriebe scheint von der Expertenkommission nicht in vollem Umfang erkannt worden zu sein“, so der Hauptgeschäftsführer Tobias Mehlich. Viele Bäckereien, Metzgereien, Brauereien, Textilreiniger oder Kfz-Werkstätten würden ohne zügige Hilfen den Winter nicht überstehen. Hier müsse die Politik rasch nachbessern, mit schnellen Hilfen für energieintensive Betriebe, die bis zum Greifen der Gaspreisbremse unterstützt werden. „Bis diese greift, sollten die monatlichen Abschlagszahlungen um die Hälfte gekürzt werden“, fordert Mehlich.

In die Diskussion eingeschaltet hat sich auch der Handelsverband Baden-Württemberg, der 40 000 Unternehmen im Land vertritt: „Die Energiekostensteigerung der Teilnehmer unserer Umfrage, die seit Jahresbeginn neue Energieverträge unterzeichnet haben, beträgt durchschnittlich 191 Prozent. Aus dieser Gruppe der Befragten mussten bereits 10 Prozent der Händlerinnen und Händler Filialen oder gar ihr ganzes Ladengeschäft schließen“, teilt Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann mit. Weiter 35 Prozent würden sich mit diesem Szenario beschäftigen. Eine Verzehnfachung des Grundpreises für Strom sei bei den Händlern keine Seltenheit. „Wir benötigen nach wie vor schnelle Hilfe, das Inkrafttreten der Gaspreisbremse im März wird für viele Händler zu spät kommen“, so Hagmann.

Der Hotel und Gaststättenverband in Baden-Württemberg teilte auf Anfrage mit, das Schlimmste stehe noch bevor, wenn im Januar die Energierechnungen ins Haus flattern. Man rechne mit Schließungen unter den rund 27 000 Mitgliedern, falls nicht gegengesteuert wird, teilte ein Sprecher mit.

Die in der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand organisierten Verbände haben in einem mehrseitigen Papier zusammengefasst, was jetzt passieren muss, um eine Insolvenzwelle abzuwenden. Sie fordern konkrete Maßnahmen in der Energiepolitik, der Steuer- und Abgabenpolitik, ein Belastungsmoratorium und bessere Infrastruktur. Damit könnten die „politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die Krise zu meistern“. Unterschrieben haben das Papier unter anderem der Handelsverband, der Hotel- und Gaststättenverband und die Kammern. Außerdem haben sich auch Sparkassen, Volksbanken und der Raiffeisenverband angeschlossen.

Die Liste der Forderungen ist lang. Dabei räumen die Verbände ein, die Bundesregierung hätte bereits „viele richtige Maßnahmen ergriffen und in einigen Bereichen schnell gehandelt“. Doch das reiche angesichts der massiven Krise nicht aus. Die mittelständische Wirtschaft hätte sich in der Corona-Krise besonders resilient, kreativ und flexibel gezeigt. Jetzt sieht man sich an den eigenen Grenzen angekommen, das Eigenkapital sei vielerorts aufgezehrt.

An erster Stelle steht bei den Unternehmen das Thema Energieversorgung. Konkret fordern die Verbände einen „Abwehrschirm der Bundesregierung“, der schnell konkretisiert und umgesetzt wird. „Ziel sollte es zudem sein, Energieversorgungssicherheit zu bezahlbaren und international konkurrenzfähigen Preisen sicherzustellen“, heißt es in dem Positionspapier.

In der aktuell extremen Situation fordern die Verbände zudem „ein Belastungsmoratorium für den Mittelstand, das diesen Namen auch verdient“. Die Bundesregierung dürfe nicht riskieren, die Betriebe und Unternehmen in dieser Extremphase mit immer neuen Vorgaben und weiterwachsender Bürokratie zu überfordern.