Der Banken-Champion wird begraben

Auf dem Reißbrett wirkte es einfach: Deutsche Bank plus Commerzbank ist gleich mehr Kunden auf einer größeren Plattform, ist gleich solidere Geschäfte, ist gleich mehr Gewicht im internationalen Wettbewerb. Allein: Die Gleichung, die betriebswirtschaftlich so sinnvoll erscheinen mag, ging nicht auf.

Zu groß waren die Bedenken, die Umsetzung einer solchen Mega-Fusion würde beide Häuser zu lange beschäftigen. Zu groß waren auch die Widerstände – intern wie extern. Nicht ganz überraschend erklärten die beiden größten deutschen Privatbanken nach knapp sechs Wochen intensiver Gespräche die Idee eines Zusammenschlusses für gescheitert. In betonter Einmütigkeit kamen die Vorstände beider Häuser zum Schluss: Eine Fusion wäre zu teuer, zu aufwendig, zu ungewiss.

Die Lesart ist Wasser auf die Mühlen der Kritiker. Gewerkschaft, Betriebsräte, Aktionärsvertreter, Analysten – vielstimmig war der Chor der Kritiker. Ihre Argumente: Eine Fusion würde Zehntausende Jobs kosten, enorme Summen an Geld verschlingen – unter anderem für den Stellenabbau – und viel Zeit brauchen. Und trotz allem bliebe fraglich, ob aus den beiden Instituten, die seit Jahren mit Altlasten, niedrigen Zinsen und scharfem Wettbewerb zu kämpfen haben, der von der Politik herbeigesehnte „nationale Banken-Champion“ entstünde.

Eine fusionierte Bank dieser Größenordnung – es wäre mit einer Bilanzsumme von 1,8 Billionen Euro die zweitgrößte im Euroraum gewesen – hätte ihre Kapitalpuffer verstärken müssen, um die Anforderungen als systemrelevantes Institut zu erfüllen. Und wären die kulturellen Unterschiede in den Bankentürmen tatsächlich so einfach verschwunden?

Interesse an Commerzbank

Offen ist, was nun weiter passiert. Immerhin schien Commerzbank-Chef Martin Zielke einer Fusion wohlwollender gegenüberzustehen als Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing – so erlebten es auch Insider. Das könnte Zielke nun unter Druck setzen, andere Transaktionsmöglichkeiten zu prüfen. „Die Absage an eine nationale Fusion hat die Tür für eine Konsolidierung auf europäischer Ebene geöffnet“, meint Branchenkenner Ingo Speich von Deka Investment.

Zuletzt sollen die niederländische Großbank ING und die italienische Unicredit in Berlin ihr Interesse an einer Übernahme der Commerzbank angemeldet haben. Beide Institute sind mit eigenen Einheiten im Privatkundengeschäft in Deutschland aktiv und könnten diese aufwerten.

Wie das „Manager Magazin“ unter Berufung auf Beteiligte vergangene Woche berichtete, habe ING-Chef Ralph Hamers bei der Bundesregierung und bei Commerzbank-Chef Zielke „die Aufnahme entsprechender Gespräche“ angefragt. Hamers habe zum einen angeboten, die globale ING-Firmenzentrale von Amsterdam nach Frankfurt zu verlegen. Zum anderen stelle er in Aussicht, dass der Stellenabbau weniger stark ausfallen würde als bei einem Zusammengehen von Deutscher Bank und Commerzbank.

Anfang April wurden Gerüchte laut, dass die Unicredit Interesse an der Commerzbank habe. Allerdings sei eine Komplettübernahme der Commerzbank nicht Ziel der Unicredit, sondern lediglich eine Beteiligung, die der Unicredit die Kontrolle über das Frankfurter Institut sichere, hieß es damals.

Dass die Commerzbank in derart vielen Fusionsszenarien als Zielobjekt gehandelt wird, legt nahe, dass die Bank tatsächlich kurz davor steht, ihre Eigenständigkeit zu verlieren. Ob das auch für die Deutsche Bank gilt, ist fraglich. So richtig traut sich bisher niemand an das als toxisch geltende Finanzhaus ran – selbst wenn es im vergangenen Jahr offenbar vorsichtige Gespräche mit der Schweizer UBS gab und beide Banken aktuell wohl auch über eine Fusion ihrer Vermögensverwaltungssparten reden.

Die stark im Investmentbanking engagierte Deutsche Bank ist seit zehn Jahren damit beschäftigt, die einst von der Deutschen Post übernommene Postbank als eine Art Institut für Normalkunden mehr oder weniger eng an sich zu binden. Inzwischen läuft die Integration zwar auf Hochtouren – ist aber längst nicht abgeschlossen. Ein Abbau weiterer Stellen droht.

Immerhin, die Geschäfte liefen bei der Deutschen Bank im ersten Quartal 2019 nicht so schlecht wie es zunächst aussah. Seit März habe sich das Umfeld spürbar verbessert, verkündete Sewing. Allerdings will er „weiterhin alle Alternativen prüfen, um langfristig die Profitabilität und die Renditen“ für die Aktionäre zu steigern.