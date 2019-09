„Den Namen Hymer pflegen“: Was Thor mit dem oberschwäbischen Wohnmobilhersteller vor hat

Thor und sein Chef: Bob Martin begann nach seinem Studium als Wohnwagenverkäufer bei Thor. Mittlerweile führt er den Konzern, zu dem unter anderem die Marken Jayco und Airstream gehören. Im Januar kaufte Thor die Erwin-Hymer-Gruppe (EHG), den größten Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen in Europa. Zusammen kommen Thor und die EHG auf einen Gesamtumsatz von knapp zehn Milliarden Euro und beschäftigen fast 25 000 Menschen. Das Geschäft wäre kurz vor Abschluss fast geplatzt, weil Ende 2018 ein Bilanzierungsskandal bei Roadtrek, der kanadischen Tochter der EHG öffentlich wurde. Thor schloss Roadtrek aus dem Geschäft aus, hielt aber am Kauf fest. Einen Teil des Kaufpreises zahlte Thor in Aktien, so- dass die Witwe und die Kinder des verstorbenen Gründers Erwin Hymer über Thor weiter an der EHG beteiligt sind. (ben)