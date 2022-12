Den Inflationsgewinnlern auf der Spur

Was viele Verbraucher vermuten, bestätigt jetzt eine Studie des ifo-Instituts: Die allgemeine Steigerungen bei Energiekosten und Vorprodukten hat so manches Unternehmen dazu genutzt, die Preise mehr zu erhöhen, als es die Weitergabe der Kosten nötig machen würde. „Einige Unternehmen scheinen den Kostenschub als Vorwand dafür zu nehmen, durch eine Erhöhung ihrer Absatzpreise auch ihre Gewinnsituation zu verbessern“, erklärte der stellvertretende Leiter der ifo-Niederlassung Dresden, Joachim Ragnitz, am Dienstag. Ökonomen sprechen von „Gewinninflation“.

Besonders unter Verdacht: Betriebe der Land- und Forstwirtschaft einschließlich Fischerei sowie des Baugewerbes und der Branchen Handel, Gastgewerbe und Verkehr. Diese hätten ihre Preise deutlich stärker erhöht, als es aufgrund der gestiegenen Vorleistungspreise allein zu erwarten gewesen wäre, erläuterte Ragnitz. Auf die Spur der Inflationsgewinnler kamen die ifo-Forscher, indem sie die Unterschiede zwischen nominaler und preisbereinigter Wertschöpfung anhand der amtlichen Statistik ermittelten. So ließen sich Rückschlüsse auf Preisanhebungen ziehen, die nicht durch höhere Vorleistungskosten verursacht wurden.

Die „Spielräume für Preisanhebungen“ haben nach Einschätzung der Wirtschaftsforscher der Konsumschub nach der Corona-Pandemie sowie Entlastungen der Regierung eröffnet. Das hätte so nicht sein müssen. Wenn die Regierung auf breit angelegte Entlastungen zugunsten aller Haushalte verzichte und politische Maßnahmen auf besonders arme Haushalte beschränke, könne sie zur Inflationsbekämpfung beitragen. Auch die Verbraucher könnten die „Gewinninflation“ dämpfen, indem sie billigere Produkte kaufen und den Wettbewerb befeuern, erklärte Ragnitz. Gegen überzogene Preise helfe nur mehr Wettbewerb.

Von staatlichen Eingriffen raten die Wirtschaftsforscher ab. Auch eine Übergewinnsteuer sei wegen ihrer verzerrenden Wirkung auf die Knappheitssignale des Marktes weder marktkonform noch sei sie rechtssicher durchzusetzen. Da es keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass hinter den Preissteigerungen Absprachen der Unternehmen stehen, seien auch kartellrechtliche Maßnahmen nicht hilfreich.

Das ifo-Institut legt dar, wie einzelne Branchen die Inflation nutzten, um ihre Gewinne zu steigern. So hätten Landwirtschaftsunternehmen zunächst ihre Vorräte an Dünge- und Futtermitteln aufgebraucht, in ihrer Kalkulation aber die zu erwartenden Preissteigerungen bei Nachbestellungen bereits eingerechnet. Auf dem Bau dürften Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage zu den besonders starken Preiserhöhungen beigetragen haben. Das gelte vor allem für einige Ballungszentren.

Während einzelne Branchen dem ifo-Institut zufolge ihre Gewinnmargen ausgebaut haben, mussten die Beschäftigten in diesem Jahr einen „in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bislang einzigartigen Reallohnverlust“ verkraften. Diese Bilanz zog das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI). Die hartnäckig hohe Inflation, hieß es in einer am Dienstag vorgelegten Studie, zehre in diesem Jahr Lohnzuwächse in einem einmaligen Ausmaß auf. Nach Angaben des WSI-Tarifarchivs der gewerkschaftlichen Böckler-Stiftung steigen die Tariflöhne in Deutschland 2022 gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 2,7 Prozent. Angesichts einer zu erwartenden Steigerung der Verbraucherpreise um 7,8 Prozent im Jahresschnitt ergebe sich hieraus ein durchschnittlicher Rückgang der tarifvertraglich vereinbarten Reallöhne von 4,7 Prozent.

Zum einen hätten in diesem Jahr aufgrund langfristig wirksamer Tarifverträge in vielen Branchen gar keine Tarifverhandlungen stattgefunden, erläuterte der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten. „Andererseits werden aktuell vereinbarte, deutlich stärkere Tariferhöhungen und Inflationsprämien oft erst ab 2023 wirksam.“

Im kommenden Jahr können Beschäftigte nach Einschätzung von Schulten auf insgesamt deutlich höhere Tarifzuwächse hoffen. Hierauf deuteten eine Reihe aktueller Abschlüsse etwa in der chemischen Industrie und in der Metall- und Elektroindustrie hin.