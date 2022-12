Dem E-Auto-Boom droht ein jähes Ende

Das Ziel der Ampelregierung, bis zum Jahr 2030 mindestens 15 Millionen Elektroautos auf Deutschlands Straßen zu bringen, könnte in weite Ferne rücken. Einer aktuellen Studie zufolge droht dem kurzen Boom bereits ein jähes Ende. In den kommenden zwei Jahren wird sich demnach die Zahl der verkauften E-Autos von 720.000 im laufenden Jahr auf nur noch 362.000 halbieren. Von aktuell 27,8 Prozent auf 14 Prozent würde der Marktanteil bei den Stromern damit sinken.

Gründe für die Vollbremsung sieht der Studienautor Ferdinand Dudenhöffer in der von Belin geplanten Kappung der Förderung und den hohen Strom- und den sinkenden Spritpreisen. Das würde kleinere E-Autos gegenüber Autos mit Verbrennermotor zu teuer machen, so der Autoexperte des Center Automotive Research (CAR).

„Das Chaos in der Regierung schadet dem Klima und schadet auch dem Standort“, sagt Ferdinand Dudenhöffer

Neben der noch fehlenden Ladeinfrastruktur ist die gekappte Förderung ein weiterer Baustein, der die Verbreitung von Stromern hemmen dürfte. Dazu kommen jetzt noch die drohenden Fahrverbote für Elektromobile bei einem möglichen Stromengpass, die in der Schweiz geplant sind. „Für den Standort ist das eine ganz schlechte Nachricht“, sagte Dudenhöffer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Deutschland werde bei der Mobilitätswende deutlich zurückgeworfen: „Das Chaos in der Regierung schadet dem Klima und schadet auch dem Standort.“ In Deutschland kündige sich für das Elektroauto eine Dürrezeit an, so der CAR-Direktor.

Plug-in-Hybride werden bald überhaupt nicht mehr gefördert. Für Voll-Elektro-Autos sinken die Zuschüsse deutlich

Fahrt aufgenommen haben die Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland ab dem 3. Juni 2020. Seit diesem Zeitpunkt werden neu zugelassene E-Autos mit einem Listenpreis unter 40.000 Euro mit 6000 Euro Innovationsprämie vom Bund und 3000 Euro vom Autobauer, also 9000 Euro gefördert. Plug-in-Hybride werden in der Spitze in Summe mit 6750 Euro gefördert.

Nach den Plänen der Bundesregierung werden Plug-in-Hybride ab dem kommenden Jahr überhaupt nicht mehr gefördert. Für Voll-Elektro-Autos sinken die Zuschüsse von 9000 auf dann noch 4500 bis 6750 Euro. Schon ab September 2023 entfällt laut Dudenhöffer die Prämie bei gewerblichen Zulassungen. Dazu kämen im Vergleich zum Jahresbeginn 2022 nahezu verdreifachte Strompreise und steigende Produktionskosten für Batterien, warnte Dudenhöffer.

Kürzung trifft vor allem Einsteigermodelle

Auch für 2024 sieht der Experte keine Entspannung. „Wir rechnen damit, dass die zur Förderung der E-Mobilität bereitgestellten Mittel von 2,5 Milliarden Euro bis Ende 2023 aufgebraucht sind“, sagte Dudenhöffer der „Schwäbischen Zeitung“. Ab 2024 würde es dann überhaupt keine Förderung mehr geben.

Der Rückgang treffe in erster Linie kleine E-Autos, weil dort der relative Preisabstand zum Verbrenner am größten ist. Ein Beispiel: Beim Kleinwagen Fiat 500 in Batterie-elektrischer Version (95 PS) liegt der Einstiegspreise bei 30.990 Euro. Als Verbrenner hat der Fiat 500 (70 PS) den Einstiegspreis von 16.990 Euro. Die Elektrovariante ist damit um 14.000 Euro oder mehr als 80 Prozent teurer als das Verbrenner-Einstiegsmodell. Mit der Innovationsprämie wurde der große Preisunterschied bisher abgefedert.

Industrie kritisiert das „Hin und her“

Dudenhöffer fordert deshalb eine Verlängerung der bisherigen Förderung. Ärger löst die geplante Kürzung auch bei der Industrie. „Aktionismus“ wirft der Hauptgeschäftsführer Christoph Münzer vom mittelständischen Industrieverband wvib in Freiburg der Ampelregierung vor: „Wir fördern und kappen aktionistisch hin und her. Was wir aber zukünftig brauchen ist preiswerte und ökologische Energie, auf die wir national stabilen Zugriff haben. Nur so und mit Vertrauen in eine Marktwirtschaft mit echten Preisen, die nicht durch den Staat verfälscht werden, gewinnen wir die Zukunft“, teilte Münzer auf Anfrage mit. Elektroautos müssten jetzt durch technologischen Fortschritt billiger und die Ladeinfrastruktur besser werden. „Sonst haben die Stromer schlechte Chancen gegen den Verbrenner“ betonte Münzer. „Das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 die 15 Millionen E-Autos auf die Straße zu bringen, rückt so jedenfalls weiter weg“, ist der Verbandschef überzeugt.

Der Verband der Automobilindustrie hat sich bereits zu den Kürzungsplänen der Bundesregierung kritisch geäußert. Das sei für die Verbraucher „mehr als enttäuschend“. „In Zeiten steigender Kosten und Belastungen ist die Entscheidung, die Förderung einseitig und umfassend zu kürzen, nicht nachvollziehbar. Die Verbraucherinnen und Verbraucher werden im Stich gelassen und der Hochlauf der E-Mobilität ausgebremst“, erklärte VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

Vor allem die vollständige Streichung der Förderung von Hybriden, also Autos mit Verbrenner und Elektromotor, trifft beim VDA auf Unverständnis. „Hybride sind ein Türöffner für die Elektromobilität“, sagte eine Sprecherin gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Solange die Ladeinfrastruktur nicht überall ausgebaut sei, würden Hybride den Fahrern die Sicherheit geben, auf alle Fälle mobil zu sein. Der Anteil von 40 Prozent an allen Elektromobilen zeige, dass Hybride bei den Verbrauchern gefragt seien. Der Einstieg in die E-Mobilität werde so erleichtert.

Fahrverbote in der Schweiz geplant

Gegenwind für die Elektromobilität gibt es auch in der Schweiz. Wie jetzt bekannt wurde, bereitet man sich dort auf eine mögliche Stromknappheit vor. In einem Entwurf einer Notverordnung sind drastische Maßnahmen aufgeführt. Eine davon sind Fahrverbote für Elektroautos. An einer bestimmten Eskalationsstufe ist demnach die private Nutzung von E-Autos nur für zwingend notwendige Fahrten, wie den Weg zur Arbeit, Einkäufe oder Arztbesuche, gestattet. Geplant ist außerdem ein strengeres Tempolimit auf Autobahnen.

Der Verband Importeursvereinigung Auto in der Schweiz hat empört auf die Verordnung reagiert. Der Direktor, Andreas Burgener, sagte Schweizer Medien zufolge, die Verordnung sabotiere den Verkauf von E-Autos. Hersteller, Importeure und Markenhändler versuchten, die Verbraucher zum Umstieg vom Benziner und Diesel auf das Elektroauto zu bewegen: „Jeder, der jetzt ein Auto kauft oder bestellt, wird mit Wissen über dieses drohende E-Auto-Benutzungsverbot bei Strommangellage wieder einen Benziner oder Diesel wählen. Die sind ja vom Verbot ausgenommen.“ Gleichzeitig müssten die Unternehmen Strafsanktionen zahlen, wenn sie die CO₂-Zielwerte nicht einhalten könnten.

Diskussion um Glättung von Stromspitzen

Diese Diskussion gebe es in Deutschland bisher zwar nicht, so die VDA-Sprecherin. Jedoch gebe es Überlegungen der Netzbetreiber zu einer „Spitzenglättung“. Im Klartext: Wenn das Stromnetz absehbar stark belastet ist, sollten nicht mehrere E-Autos in einer Straße gleichzeitig geladen werden. Denkbar ist, dass es Zeitfenster gibt, in denen Verbraucher ihr Elektromobile an die Steckdose anschließen dürfen.

Unterdessen hat der Umweltausschuss des Europaparlaments der EU-Einigung zugestimmt, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen in der EU verkauft werden dürfen. Voraussichtlich im März soll der Kompromiss final vom Parlament verabschiedet werden. Auch die EU-Staaten müssen noch auf Ministerebene zustimmen. Beides gilt aber als Formsache.