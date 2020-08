Delivery Hero steigt in den Dax auf

Ein dramatischer Unfall hat sich am Mittwochnachmittag auf dem Bodensee bei Lindau ereignet. Ein Mann versuchte einen anderen zu retten, geriet selbst in Not und starb kurz darauf. Nach dem zweiten suchte die Polizei bis in die späten Abendstunden.

Der Alarm ging gegen 15.20 Uhr bei der integrierten Leitstelle ein. Zunächst war von einem Seenoteinsatz bei Wasserburg die Rede. „Es stellte sich aber schnell heraus, dass der Einsatz bei Zech war“, sagt Christian Wild, stellvertretender Leiter der Lindauer Polizeiinspektion im Gespräch ...