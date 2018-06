Dekkers nimmt Abschied von Bayer-Aktionären

Bayer Vorstandschef Marijn Dekkers nimmt auf der Hauptversammlung des Unternehmens heute Abschied von den Aktionären. Ein letztes Mal legt der Manager in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender vor den Eigentümern Rechenschaft über das abgelaufene Geschäftsjahr 2015 ab.

Am 1. Mai tritt Werner Baumann, bis zuletzt im Vorstand für die Ressorts Portfoliomanagement und Strategie zuständig, die Nachfolge an. Nach mehr als sechs Jahren an der Unternehmensspitze kehrt der 58-jährige Dekkers in die USA zurück. Im Bayer-Konzern war er der erste externe Top-Manager auf dem Chefsessel.

In den vergangenen Jahren hatte Dekkers Bayer erfolgreich durch Zu- und Verkäufe umgebaut und zu einem der wertvollsten Unternehmen im Dax gemacht. Vor allem die Ausrichtung des Konzerns auf die lukrativen Bereiche Pharma, Gesundheit und Agarwirtschaft sowie die Abspaltung und der Börsengang der Sparte Kunststoffe, die heute unter dem Namen Covestro agiert, brachten ihm Anerkennung. Bei einem Umsatz von rund 46 Milliarden Euro hatte Bayer 2015 seinen Gewinn um 20 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro gesteigert. Davon sollen die Aktionäre mit einer Aufstockung der Dividende von 2,25 Euro auf 2,50 profitieren.