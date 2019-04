Dekabank-Chef Rüdiger präsentiert letztmalig Bilanz

Hinter der Polizei im Südwesten liegt ein ereignisreiches Wochenende - gleich zwei Mal mussten die Beamten mit einem Großaufgebot anrücken, da in Ludwigsburg und Baden-Baden Hochzeitsgesellschaften durch ihr Verhalten den Verkehr lahmlegten.

Ein größerer Autokorso hatte am Samstagnachmittag in Ludwigsburg den Verkehr in der Innenstadt zum Erliegen gebracht. Die Beamten hatten mehrere wild hupende Autofahrer einer türkischen Hochzeitsgesellschaft angetroffen, die mit durchdrehenden Reifen kurze Spurts hinlegten und dabei von ...