Dax zum Wochenstart auf Erholungskurs

Nach der Talfahrt wegen der neuen Coronavirus-Variante Ende vergangener Woche hat sich der Dax am Montag zunächst auf einen Erholungskurs begeben.

Anleger reagierten allerdings in den Anfangsminuten relativ hektisch, der frühe Sprung zurück über 15.400 Punkte versiegte schnell. Nach etwa zehn Handelsminuten lag der Leitindex noch um 0,71 Prozent im Plus bei 15.365,09 Zählern. Am vergangenen Freitag war er um mehr als 4 Prozent abgesackt.

Der MDax legte im frühen Handel 0,80 Prozent auf 34.121,16 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,2 Prozent nach oben.

© dpa-infocom, dpa:211129-99-183111/2