Dax zieht an - Mehrere MDax-Werte mit Rekordhoch

Blicke auf die Nummernschilder auf dem Parkdeck des Blautal-Centers und bei Ikea zeigen untrüglich: Die Bürger im Landkreis Neu-Ulm nutzen das Mehr an Freiheit in Baden-Württemberg gnadenlos aus.

Während in Bayern erst am kommenden Montag sämtliche Geschäfte öffnen dürfen, sind dem Konsum im Ländle längst keine Hindernisse mehr in den Weg gestellt. Zumindest fast keine: „Die Maskenpflicht ist nicht gerade förderlich für die Umsätze“, sagt Guido Reuter, der Manager des Blautal-Centers.