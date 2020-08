Dax weiter ohne Schwung

Schwunglos präsentiert sich der Dax auch am Mittwochnachmittag. Mit ein Grund für die Lethargie ist laut Börsianern die noch immer fehlende Einigung in der US-Politik auf ein weiteres Konjunkturprogramm in der Corona-Krise.

Der deutsche Leitindex notierte zuletzt mit plus 0,04 Prozent auf 12.952,42 Punkten. Auch eine sich abzeichnende höhere Eröffnung an den New Yorker Börsen brachte den Dax nicht vorwärts.

Ohne neue Impulse dürfte dem Dax ein erneuter Sprung über die Marke von 13 000 Punkten schwer fallen. Die runde Marke hatte er am Vortag nach fast drei Wochen zeitweise wieder überwunden. Händler sprechen schon von einem möglichen Fehlausbruch, sehen also auch das Risiko eines Rückschlags.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab am Mittwoch um 0,13 Prozent auf 27.573,59 Zähler nach. Der EuroStoxx 50 rückte um 0,3 Prozent vor.

In Deutschland veröffentlichten zur Wochenmitte nochmals zahlreiche Unternehmen Quartalsberichte, darunter Eon aus dem Dax. Der Energiekonzern senkte wegen der Covid-19-Pandemie die Prognose. Die Titel gaben um 0,8 Prozent nach.

Freenet rückten in den Fokus nach einer Offerte des US-Kabelkonzerns Liberty Global für das Schweizer Unternehmen Sunrise, an dem der deutsche Mobilfunker beteiligt ist. Die Amerikaner wollen 110 Schweizer Franken je Aktie zahlen und Freenet will seine Beteiligung in Höhe von 24 Prozent komplett andienen. Die Freenet-Aktien profitierten von diesen Nachrichten mit einem Kurssprung von gut 15 Prozent.

Evotec verloren nach Halbjahreszahlen und bestätigter Prognose etwas mehr als sieben Prozent, hatten am Vortag allerdings auch sieben Prozent gewonnen. Der Wirkstoffforscher kündigte zudem höhere Ausgaben für die Forschung an. Die Aktien präsentieren sich für gewöhnlich recht schwankungsreich.

Die zuletzt zu beobachtende Rotation von Tech- zu Standardwerten setzte sich fort. So waren im Dax am Nachmittag die Anteile des Chemiekonzerns Covestro mit plus 1,5 Prozent vorne, gefolgt von Autowerten.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,53 Prozent am Vortag auf minus 0,47 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,28 Prozent auf 145,31 Punkte. Der Bund Future verlor 0,45 Prozent auf 176,12 Punkte.

Der Euro legte zu und kostete 1,1773 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1783 Dollar festgelegt.

© dpa-infocom, dpa:200812-99-136420/5