Dax verliert zum Start minimal

Von Schwäbische Zeitung

Ein unbekannter Täter hat am frühen Dienstagmorgen, 29. Oktober, gegen 4.15 Uhr versucht, in einen Einkaufsmarkt in der Apflauer Straße in Tettnang einzubrechen.

Polizeiangaben zufolge hatte ein Zeuge beobachtet, wie der Täter mit einem großen Schraubendreher versuchte, eine Tür aufzuhebeln und alarmierte die Polizei. Der Einbrecher hatte jedoch sein Vorhaben bereits vor Eintreffen der Beamten aufgegeben, stieg in ein Auto und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.