Dax unternimmt Erholungsversuch nach Talfahrt

Die Erholung an der Wall Street hat auch den Dax angetrieben. Der deutsche Leitindex gewann am Nachmittag 1,72 Prozent auf 12.316,15 Punkte. Die Vorwoche hatte der Dax noch mit herben Kursabschlägen beendet.

Hintergrund ist die Sorge vieler Anleger vor einem schneller als gedachten Zinsanstieg in den USA - das würde Aktien gegenüber Anleihen weniger attraktiv machen.

Doch zu Wochenbeginn half die Entwicklung am US-Aktienmarkt dem Dax wieder auf die Beine. In New York hatten die Kurse am Freitag nach einem abermaligen Ausverkauf nach oben gedreht und dürften sich weiter erholen. Auch an Asiens Börsen war es zu Wochenbeginn aufwärts gegangen.

Auch die anderen deutschen Indizes zeigten sich zum Wochenstart sichtlich erholt: Der MDax, in dem sich die mittelgroßen börsennotierten Unternehmen versammeln, stieg um 0,90 Prozent auf 25.255,93 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax um 2,09 Prozent auf 2492,36 Zähler vorrückte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 1,52 Prozent auf 3376,42 Punkte zu.

Zu Wochenbeginn kamen die kursbewegenden Unternehmensnachrichten aus der zweiten und dritten Börsenreihe. Bei Carl Zeiss Meditec reichte es nach der Zahlenvorlage für ein Kursplus von 0,53 Prozent - damit zählten die Aktien des Medizintechnik-Konzerns zu den schwächsten im TecDax.

Südzucker-Papiere rutschten mit einem Minus von 4,19 Prozent auf 14,64 Euro ans MDax-Ende und waren damit so günstig wie zuletzt im April 2016. Sie litten darunter, dass der Zuckerproduzent nach dem Auslaufen der EU-Zuckermarktverordnung im Herbst 2017 erst einmal mit schweren Zeiten rechnet.

Der Euro zeigte sich wenig bewegt bei 1,2243 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2273 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,52 Prozent am Freitag auf 0,53 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 138,68 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,03 Prozent auf 157,97 Punkte.