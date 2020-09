Dax unbewegt - Gute Konjunkturdaten stützen nur kurz

Kurz vor der Sitzung der US-Notenbank Fed stagniert der deutsche Aktienmarkt. Gute Nachrichten zur weltweiten Konjunktur konnten den Dax am Mittwoch nur vorübergehend stützen. Der deutsche Leitindex trat mit 13.220 Punkten quasi auf der Stelle.

Die Fed wird an ihrem Corona-Krisenkurs voraussichtlich festhalten. Die Leitzinsspanne von 0,0 bis 0,25 Prozent und die anderen Maßnahmen sollte sie nach Einschätzung von Ökonomen bestätigen. Mit Spannung erwartet werden Aussagen zur neuen Strategie der Fed. Zudem wird die Notenbank auch ihre neuen Prognosen veröffentlichen.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gewann 0,36 Prozent auf 27.598 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone lag mit 0,09 Prozent leicht im Minus.

Die Industrieländerorganisation OECD schätzt den Wirtschaftseinbruch in Europa und in den USA in diesem Jahr weniger dramatisch ein als zunächst erwartet. In China rechnet die Organisation nun mit Wachstum. Das stützte die Aktienkurse nur vorübergehend.

Im Dax setzten sich Deutsche Post an die Spitze mit einem Gewinn von 1,6 Prozent. Sie profitierten von starken Quartalszahlen des Kontrahenten Fedex. Die am Vortag um fast 20 Prozent eingebrochenen Aktien von Grenke büßten weitere 26 Prozent ein. Sie litten erneut unter einer sogenannten Short-Attacke. Lufthansa-Aktien sanken um 1,8 Prozent. Die Lufthansa hat ihre Mitarbeiter auf weitere Einschnitte eingestimmt. Der Lichtkonzern Osram hat sich etwas optimistischer gezeigt, die Aktien stiegen um 1,2 Prozent.

Der Euro näherte sich der Marke von 1,19 US-Dollar an, konnte dieses Niveau aber nicht halten und kostete zuletzt 1,1868 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1892 Dollar festgelegt.

Am Rentenmarkt gab die Umlaufrendite von minus 0,48 Prozent am Dienstag auf minus 0,49 Prozent nach. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 145,57 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,09 Prozent auf 174,17 Zähler zu.

