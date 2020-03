Dax steigt wieder - Kaum Impulse durch den „Hexensabbat“

Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Freitag die Stabilisierung fortgesetzt.

Allerdings bröckelten die Gewinne des Dax am Nachmittag etwas ab: War der deutsche Leitindex zur Eröffnung noch um fast 7 Prozent gestiegen, so waren es zuletzt nur noch 3,8 Prozent auf 8938,17 Punkte. Am Vortag hatte der Dax um zwei Prozent zugelegt.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg um 4,2 Prozent auf 19 337,65 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 3,5 Prozent zu.

Der sogenannte Hexensabbat fiel als Impulsgeber aus. Am Mittag liefen an der Derivatebörse Eurex Terminkontrakte und Optionen auf den Dax und den EuroStoxx 50 aus. Das bewegte die Märkte diesmal aber nicht stärker.

An die Spitze des Dax setzten sich Aktien des Gesundheitskonzerns Fresenius mit plus 13 Prozent. Sie waren im Crash überdurchschnittlich stark eingebrochen. Allianz-Aktien lagen auf Platz zwei im Dax mit einem Plus von 11,30 Prozent.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten mit einem Plus von 8 Prozent die Aktien von Siemens. Konzernchef Joe Kaeser zeigte sich zuversichtlich, gut und robust durch die Pandemie des neuartigen Coronavirus zu kommen.

Osram-Aktie schossen um 24 Prozent nach oben an die Spitze des MDax. Der österreichische Sensorhersteller AMS hat trotz des Kursverfalls seiner Aktien die Pläne für den Kauf des deutschen Lichtkonzerns bekräftigt. An der Börse war zuletzt auf ein Scheitern des Deals spekuliert worden, nun machte sich entsprechende Erleichterung breit.

Am Rentenmarkt ging es erneut abwärts. Der Rentenindex Rex gab um 0,15 Prozent auf 143,77 Punkte nach. Die Umlaufrendite stieg entsprechend von minus 0,34 Prozent am Vortag auf minus 0,32 Prozent. Der Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,64 Prozent auf 169,85 Punkte.

Der Eurokurs neigte weiter zur Schwäche, er wurde zuletzt mit 1,0704 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0801 Dollar festgesetzt.