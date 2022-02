Dax steigt weiter

Nach zwei guten Börsentagen sind die Kurse am deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch gestiegen. Allerdings hielten sich die Gewinne zunächst in Grenzen.

Der Leitindex rückte um 0,39 Prozent auf 15.679 Punkte vor, nachdem er am Montag und Dienstag bereits um insgesamt knapp zwei Prozent zugelegt hatte. Der MDax der mittelgroßen Titel rückte um 0,60 Prozent auf 33.939 Zähler vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone gewann rund ein halbes Prozent.

