Dax steigt nach Klarheit nach Johnson-Wahlsieg

Der klare Sieg von Premierminister Boris Johnson und seinen konservativen Tories hat den britischen Aktienmarkt beflügelt.

Die lange Zeit lähmende Brexit-Unsicherheit weicht aus dem Markt. Johnson kann nun das Land am 31. Januar zu den Bedingungen seines Austrittsabkommens aus der Europäischen Union führen.

„Johnson gewinnt die Wahlen für das britische Unterhaus mit einer deutlichen Mehrheit. Damit bestätigt der Wähler ein zweites Mal, dass er den Brexit will“, schrieb NordLB-Volkswirt Stefan Große. Er glaubt jedoch, dass die Briten einen hohen wirtschaftlichen und politischen Preis für ihre scheinbare Unabhängigkeit bezahlen werden.

Der britische Leitindex FTSE 100 gewann zuletzt 1,62 Prozent auf 7391,04 Punkte - ungeachtet des starken britischen Pfund, das zum US-Dollar und zum Euro deutlich zulegte. Banken waren unter den größten Gewinnern. Die nachlassende politische Unsicherheit nach der Wahl sei für die Institute positiv, kommentierten die Volkswirte von Goldman Sachs.

Unter den Aktien der Kredithäuser schnellten die Titel der Royal Bank of Scotland um mehr als 11 Prozent hoch. Die Werte von Lloyds und Barclays gewannen jeweils mehr als 8 Prozent. Auch Baufirmen profitierten. So waren vorne im Leitindex Taylor-Wimpey-Papiere mit plus 14 Prozent. Persimmon-Aktien gewannen mehr als 10 Prozent.

Der Ausblick für die Airlines in Großbritannien helle sich kurzfristig auf, schrieb der Analyst Andrew Lobbenberg in einer Branchenstudie. Er stufte die Anteile der International Airlines Group (IAG) von „Hold“ auf „Buy“ hoch. Die IAG-Titel verteuerten sich um 9 Prozent. Easyjet-Aktien gewannen in ähnlicher Größenordnung dazu.

Zu den wenigen Verlierern am britischen Aktienmarkt zählten Konsumgüter- sowie Nahrungs- und Getränkehersteller. Sie reagierten auf das stärkere Pfund sensibel. Aktien von Unilever, Reckitt Benckiser und Diageo gaben um bis zu 1 Prozent nach. Minus-Vorzeichen gab es ferner bei Aktien von Pharmaherstellern, die bei einem Brexit Medikamenten-Engpässe befürchten. Hikma-Pharmaceuticals-Papiere landeten mit minus 2,5 Prozent am „Footsie“-Ende. Die Werte von GlaxoSmithKline verloren 1,7 Prozent.