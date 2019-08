Dax steigt - Anleger setzen auf die Fed und kaufen Aktien

Anleger setzen erneut auf die Unterstützung durch die US-Notenbank.

Vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung am Abend hat der Dax am Nachmittag den Vorwärtsgang eingelegt und erstmals seit einer Woche wieder die Marke von 11.800 Punkten überwunden. Zuletzt stieg der Leitindex um 1,29 Prozent auf 11.800,90 Zähler.

Angesichts der großen Bedeutung der geldpolitischen Lockerungen der US-Notenbank für die Finanzmärkte dürften deren Aussagen am Abend starke Beachtung finden.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen umfasst, legte um 1,64 Prozent auf 25.395,94 Punkte noch etwas stärker zu als der Dax. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 1,32 Prozent.

Mit Thyssenkrupp und Continental erholten sich die schwächsten Werte des jüngsten Dax-Abschwungs seit Ende Juli besonders. Die Papiere des Stahl- und Industriekonzerns verbesserten sich um 2,6 Prozent, und für die Papiere des Autozulieferers und Reifenkonzerns ging es um 2,5 Prozent aufwärts.

Im Dax zählten die Aktien von RWE zu den größeren Kursgewinnern mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 25,71 Euro. Die Aussichten des Energiekonzerns seien unverändert attraktiv, sagte Analyst Sam Arie von der Großbank UBS.

Im MDax lagen die Papiere von Gea auf Rang zwei hinter denen von United Internet. Nach sieben Gewinnwarnungen des Anlagenherstellers in drei Jahren sieht Goldman Sachs bei Gea nun Licht am Ende des Tunnels. Gea stiegen um 4,1 Prozent.

Im SDax lagen Leoni-Aktien mit einem Aufschlag von mehr als 12 Prozent mit vorn. Die Bank HSBC änderte die Empfehlung von „Halten“ auf „Kaufen“.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,68 Prozent am Dienstag auf minus 0,66 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,08 Prozent auf 147,00 Punkte nach. Der Bund-Future verlor 0,21 Prozent auf 178,52 Punkte. Der Kurs des Euro trat mit 1,1100 US-Dollar auf niedrigem Niveau auf der Stelle. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstag auf 1,1076 Dollar festgesetzt.