Dax steigt über 11700 Punkte

Von Schwäbische Zeitung

Auf der A8 bei Aichelberg ist am Dienstagmorgen in Fahrtrichtung Stuttgart ein schwerer Verkehrunfall passiert. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist nach bisherigen Erkenntnissen ein PKW in einen LKW gekracht. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr. Zur Stunde ist die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt. Auf Kilometer 160 bei Gruibingen wird der Verkehr ausgeleitet.