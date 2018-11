Dax startet neuen Erholungsversuch

Von Deutsche Presse-Agentur

Bei einer Betriebsversammlung geht es bei Rolls Royce Power Systems heute um die Sorge vor Stellenabbau. Der Betriebsrat befürchtet, der Motorenbauer könnte Hunderte Stellen streichen. Auf einer außerordentlichen Betriebsversammlung im Oktober seien daher Forderungen an den Vorstand formuliert worden, um die Arbeitsplätze in Friedrichshafen weiter zu sichern, hieß es. Am Dienstag erwarte man nun eine Antwort.

Betriebsratschef Thomas Bittelmeyer hatte damals die Befürchtung formuliert, dass 600 bis 700 Stellen wegfallen könnten: ...