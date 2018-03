Dax startet nach sehr schwacher Vorwoche stabil in Karwoche

Auch zum Start in die verkürzte Karwoche haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht weit aus der Deckung gewagt.

Zumindest aber weiteten sich die zuletzt herben Verluste nicht mehr aus, der Dax legte im frühen Handel mit 0,33 Prozent auf 11.926,02 Punkte leicht zu.

Auch in Asien hatten die Börsenbarometer nach anfänglichen Verlusten überwiegend wieder ins Plus gedreht. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex aus Furcht vor den Folgen eines weltweiten Handelskonflikts die Talfahrt beschleunigt und war zeitweise auf den tiefsten Stand seit Februar 2017 gefallen. In der vergangenen Woche betrug der Verlust gut 4 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Montagmorgen um 0,09 Prozent auf 25 226,36 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax handelte 0,03 Prozent höher bei 2556,20 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,24 Prozent auf 3306,00 Zähler vor.