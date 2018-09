Dax startet mit Verlusten in den September

Der Dax hat am Montag an die schwache Vorwoche angeknüpft. Der deutsche Leitindex gab in den ersten Handelsminuten um 0,14 Prozent auf 12.346,23 Punkte nach.

Die Unsicherheit bleibe nicht zuletzt wegen US-Präsident Donald Trump hoch, der ein „schwer einschätzbarer, aber gleichzeitig stark marktbewegender Faktor“ sei, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners.

Schwache Vorgaben kamen am Morgen aus Asien, wo die Börsen auch wegen mauer Konjunkturdaten aus China unter Druck standen. In den USA bleiben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen, deswegen wird auch hierzulande mit eher dünnen Umsätzen gerechnet. US-Präsident Trump hatte am Wochenende weiteres Öl ins Feuer gegossen. Im Ringen um ein neues Freihandelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada drohte Trump dem Kongress überraschend damit, das Abkommen komplett aufzukündigen.

Der breitere Markt trat am Montagmorgen nahezu auf der Stelle: Der Index der mittelgroßen Werte MDax notierte 0,01 Prozent im Plus bei 26.903,36 Punkten. Der TecDax verlor 0,02 Prozent auf 3012,07 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab 0,10 Prozent nach auf 3389,55 Punkte.