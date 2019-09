Dax startet freundlich in den Freitag

Mit freundlicher Tendenz ist der Dax in den letzten Handelstag der Woche gegangen. Der deutsche Leitindex stieg am Freitag in den Anfangsminuten um 0,41 Prozent auf 12.338,44 Punkte. Sein bisheriges Wochenminus sinkt damit auf etwa 1 Prozent.

In New York hatten am Vortag noch die Diskussionen über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump und um ein Wiederinkrafttreten der Huawei-Sanktionen belastet.

Vor dem Hintergrund ging es am Freitag auch für den MDax leicht um 0,19 Prozent auf 25.749,85 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx legte am Morgen 0,31 Prozent auf 3543,13 Zähler zu.