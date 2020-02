Dax schwächelt - Virus-Sorgen drücken auf die Stimmung

Die Sorgen um die negativen Folgen der Coronavirus-Epidemie sind an die Börsen zurückgekehrt. Die Unternehmensberichte fielen außerdem durchwachsen aus. Der Dax verlor am Nachmittag 0,44 Prozent auf 13.688,88 Punkte, womit er sich im Tagesverlauf etwas erholt zeigte.

Der MDax gab am Donnerstag um 0,68 Prozent auf 29.039,32 Punkte nach. Der SDax, der am Morgen erstmals die Marke von 13.000 Punkten übersprungen hatte, tendierte zuletzt unverändert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx verlor nach einem Zwölfjahreshoch am Vortag zuletzt 0,8 Prozent.

Nachdem in China die Ansteckungen mit dem Coronavirus in der besonders betroffenen Provinz Hubei neu eingestuft wurden, führte dies zu einem drastischen Anstieg der offiziellen Fälle: Die Zahl neu nachgewiesener Todesopfer in Hubei stieg im Vergleich zum Mittwoch um mehr als das Doppelte, die der neu nachgewiesenen Infektionen verzehnfachte sich beinahe.

Unter den Einzelwerten im Dax büßten die Anteile von HeidelbergCement nach Aussagen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2,3 Prozent ein. Die Papiere des weltgrößten Industriegase-Herstellers Linde schossen nach der Vorlage seiner Jahreszahlen und überraschend starken Aussagen zum neuen Jahr mit plus 3,1 Prozent an die Dax-Spitze und erreichten ein Rekordhoch.

Die Jahreszahlen der Commerzbank verhalfen den Papieren im MDax zu einem Plus von 7,2 Prozent. Das Finanzinstitut hatte 2019 im Tagesgeschäft besser als erwartet abgeschnitten und ein neues Kostenprogramm angekündigt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,37 Prozent am Vortag auf minus 0,41 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,16 Prozent auf 144,82 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,11 Prozent auf 174,24 Punkte zu.

Der Kurs des Euro fiel auf ein neues Tief seit Mai 2017 und wurde am frühen Nachmittag dann zu 1,087 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0914 Dollar festgesetzt.