Dax schließt im Plus - Anleger kaufen nach US-Wahlen wieder

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Tag nach den Zwischenwahlen zum US-Kongress wieder Mut gefasst. Der Leitindex Dax überwand am Mittwoch seine jüngste Schwächephase und schloss 0,83 Prozent fester bei 11 579,10 Punkten.

Beim MDax, in dem die mittelgroßen hiesigen Unternehmen gelistet sind, stand letztlich ein Plus von 0,90 Prozent auf 24 421,25 Zähler zu Buche.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,21 Prozent auf 3246,16 Punkte hoch. In Paris und London legten die Börsen ähnlich stark zu, und auch an der Wall Street notierte der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss rund ein Prozent in der Gewinnzone.

Die Republikaner um Donald Trump verloren im Repräsentantenhaus wie von Experten erwartet die Mehrheit, konnten sie im Senat aber behaupten. Insgesamt wird nun ein moderaterer politischer Kurs des US-Präsidenten erwartet.

In Deutschland lief derweil die Berichtssaison auf vollen Touren weiter. Beim Autobauer BMW ließen die Einführung neuer Abgasprüfverfahren und teure Rückstellungen für Rückrufe den Quartalsgewinn einbrechen. Entsprechend büßten die Aktien knapp dreieinhalb Prozent ein. Für Dax-Schlusslicht Adidas ging es noch etwas stärker bergab. Der Sportartikelhersteller zeigte eine enttäuschende Umsatzentwicklung. Zudem sei die angehobene Jahresprognose für den Gewinn an der Börse bereits eingepreist gewesen, sagte ein Händler.

Dagegen sprangen die Aktien des Dialysespezialisten FMC mit neuneinhalb Prozent Plus an die Spitze des Leitindex. Sie profitierten von einem in Kalifornien abgelehnten Gesetzesentwurf über Änderungen in der Dialyseversorgung.

Im MDax führte der Internet-Marktplatzbetreiber Scout24 mit einem Kursanstieg um mehr als sechs Prozent die Gewinnerliste an. Er überzeugte mit einem kräftigen Umsatzanstieg und bestätigten Jahreszielen. Dahinter ging es für die Titel des Essenslieferdienstes Delivery Hero um über vier Prozent hoch. Hier feuerten die Anleger die überraschend gute Umsatzentwicklung im dritten Quartal sowie die angehobene Umsatzprognose.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,25 Prozent am Vortag auf 0,26 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 140,84 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,11 Prozent auf 159,50 Zähler. Der Kurs des Euro stieg auf 1,1463 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1487 (Dienstag: 1,1428) Dollar festgesetzt.