Dax schafft es moderat ins Plus

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am nach der jüngsten Kursschwäche wieder vorsichtig zugegriffen.

Nach einem schwachen Start schaffte es der Dax am Vormittag ins Plus, auch wenn der vielbeachtete Ifo-Index den vierten Monat in Folge gefallen war.

Gegen Mittag kletterte der deutsche Leitindex um 0,25 Prozent auf 10.798,86 Punkte. Auch in der zweiten deutschen Börsenreihe wendete sich das Bild am Dienstag: Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,29 Prozent auf 21.979,42 Punkte. Der gesamteuropäische Leitindex EuroStoxx dagegen verblieb knapp unter seinem Vortagsniveau.

An den deutschen Börsen schüttelten die Anleger die jüngsten Sorgen um die Brexit-Hängepartie, die Italienkrise und den Zollstreit vorerst ab - auch wenn sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Dezember etwas stärker als erwartet verschlechtert hat. Das Ifo-Geschäftsklima fiel den vierten Monat in Folge, dieses Mal um einen Punkt auf 101 Zähler.

Die Spitze im Dax nahmen die Aktien des Chemiekonzerns Covestro und des Autozulieferers Continental mit einem Anstieg von mehr als 3 Prozent ein, gefolgt unter anderem von den Autoherstellern und BASF. Unter den Verlierern waren dagegen die als defensiv eingeschätzten Aktien von Versorgern, Pharmakonzernen und Konsumgüterherstellern.

Unter den Gewinnern im MDax waren die Aktien von Zalando, die sich um fast 5 Prozent von ihrem Kursrutsch vom Vortag erholten. K+S kletterten um fast 3 Prozent. Positiven Antrieb verlieh den Aktien, dass sich durch die Niederschläge in der vergangenen Wochen die Entsorgungssituation an der Werra entspannt hat.