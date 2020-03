Dax schafft es knapp ins Plus - Historischer Wochenverlust

Die Schulen und Kindergärten in Baden-Württemberg bleiben ab Dienstag geschlossen. In Bayern sogar schon ab Montag. So soll die Verbreitung des Coronavirus verlangsamt werden.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen und Antworten:

Welche Schulen und Kitas sind betroffen? Alle Schulen und Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg und Bayern sind ausnahmslos geschlossen.