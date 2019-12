Dax rutscht in ruhigem Handel ins Minus

Eigentlich war es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Spaichingen um Arbeitsvergaben für ein neues Lehrschwimmbecken an der Schillerschule gegangen - nachdem die Kosten in die Höhe gestiegen waren. Doch das Thema, das sich dann einem heftigen Schlagabtausch in der Sitzung entlud, lautete: Zeit.

Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher hatte angekündigt, die Sitzung gegen 19.45 Uhr zu beenden, weil noch ein Weihnachtsessen anstehe und rief weitere Wortmeldungen nicht auf.