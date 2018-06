Dax richtungslos - Marktbewegende Nachrichten fehlen

Frankfurt/Main (dpa) - Die wichtigsten deutschen Aktienindizes haben am Freitag nur wenig verändert geschlossen. Der Dax gewann letztlich 0,09 Prozent auf 7715,53 Punkte. Auf Wochenbasis ergab sich ein Minus von 0,78 Prozent, verglichen mit einem Anstieg in der Vorwoche von 2,15 Prozent.

Der MDax sank am Freitag um 0,11 Prozent auf 12 335,40 Punkte. Der TecDax büßte 0,19 Prozent auf 873,66 Punkte ein. Dem Markt hätten eindeutige Impulse gefehlt, um eine klare Richtung einzuschlagen, sagte ein Börsianer. Viele Anleger hätten sich mit Aufträgen zurückgehalten, um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, wenn es in der kommenden Woche mit wichtigen Konjunkturdaten und der Quartalsberichterstattung großer Unternehmen so richtig losgehe.

Unter den Einzelwerten waren Volkswagen-Papiere mit einem Plus von 1,6 Prozent Tagesgewinner im Dax. Der Autobauer hatte starke Absatzzahlen für Dezember und einen Verkaufsrekord für das abgelaufene Jahr bekanntgegeben. Eine gute Entwicklung verzeichneten auch SAP-Aktien mit einem Gewinn von 1,2 Prozent. Der Softwarehersteller verbindet seine Firmensoftware mit der neuen Datenbank Hana. Damit sollen Geschäftsprozesse in den Unternehmen schneller gesteuert werden können. Ein Händler bezeichnete die Nachricht als die bedeutendste Stammsoftware-Überholung der Walldorfer der vergangenen 20 Jahre.

Schlusslicht im Dax waren Commerzbank-Titel mit einem Verlust von rund 3,5 Prozent, nachdem sie am Morgen noch mit knapp zwei Prozent an der Dax-Spitze gestanden hatten. Händler begründeten den Kursrutsch mit Spekulationen über einen weiteren Kapitalbedarf der Bank. Zuvor hatten Berichte über eine mögliche Dividendenzahlung der polnischen Commerzbank-Tochter BRE Bank noch für gute Stimmung gesorgt. Conti-Papiere litten unter einem negativen Analystenkommentar von Goldman Sachs und verbilligten sich um knapp zwei Prozent.

Evotec-Aktien legten im TecDax um knapp 0,7 Prozent zu und sind damit seit Jahresbeginn bereits um rund zehn Prozent gestiegen. Das Biotechnologie-Unternehmen hatte mitgeteilt, eine weitere Meilensteinzahlung aus der Forschungsallianz mit dem Pharmaunternehmen Ono Pharmaceutical erhalten zu haben.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,35 Prozent höher bei 2717,79 Punkten. Der Londoner FTSE-Index legte um 0,3 Prozent zu, der Pariser CAC 40 stieg um 0,08 Prozent. In New York lag der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa praktisch unverändert zum Vortag bei 13 471 Punkten.

Am Anleihemarkt stieg die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,22 Prozent am Vortag auf 1,28 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,35 Prozent auf 133,60 Punkte. Der Bund Future sank um 0,09 Prozent auf 142,40 Punkte. Der Kurs des Euro stieg am Nachmittag nochmal deutlich und stand zuletzt bei 1,3352 US-Dollar. Um die Mittagszeit hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,3274 (Donnerstag: 1,3113) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7534 (0,7626) Euro.