Dax nach US-Arbeitsmarktbericht weiter im Minus

Der US-Arbeitsmarktbericht hat dem Dax keinen frischen Schwung verliehen. Der deutsche Leitindex blieb auf seinem vorherigen Niveau und stand am Nachmittag 0,86 Prozent im Minus bei 12.138,43 Punkten.

Auf Wochensicht zeichnet sich ein ähnlich hoher Verlust für ihn ab. Die US-Anleiherenditen, deren Anstieg auf mehrjährige Höchststände tags zuvor die Aktienmärkte belastet hatte, bewegten sich ebenfalls nur wenig.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax sank am Freitag um 1,32 Prozent auf 25.291,34 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,54 Prozent auf 3356,96 Zähler nach unten.

Im Dax war RWE mit mehr als 7 Prozent Minus der schwächste Wert, nachdem das Oberverwaltungsgericht Münster die umstrittenen Rodungspläne des Versorgers im Hambacher Forst vorläufig gestoppt hatte. Dies werde das operative Ergebnis ab 2019 mit einem jährlichen dreistelligen Millionenbetrag belasten, teilte RWE mit.

Ansonsten stand mit Stratec Biomedical ein Wert aus den hinteren Börsenreihen im Fokus. Die Aktien des ehemaligen TecDax-Mitglieds stürzten bis auf 43,55 Euro ab, was den niedrigsten Kurs seit Dezember 2016 bedeutete. Zuletzt stand bei 48,45 Euro noch ein Minus von knapp 25 Prozent zu Buche. Der Spezialist für In-Vitro-Diagnostik verschreckte seine Aktionäre mit abermals gesenkten Jahreszielen.

Im MDax sackten Scout24 nach einem negativen Analystenkommentar um fünfeinhalb Prozent auf 36,08 Euro ab - das bedeutete den niedrigsten Stand seit März.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,37 Prozent am Vortag auf 0,38 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,09 Prozent auf 139,94 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,19 Prozent auf 157,75 Punkte. Der Euro kostete 1,1525 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1502 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8694 Euro gekostet.