Dax nach starker Vorwoche leicht im Minus

Der deutsche Aktienmarkt hat nach einer siebentägigen Gewinnserie am Montag etwas schwächer begonnen. Zum Start der neuen Woche fiel der Leitindex Dax um 0,24 Prozent auf 11.980,48 Punkte zurück.

Er sank damit unter die Marke von 12.000 Punkten, die er kürzlich erstmals seit Oktober wieder erobert hatte. Mit einer Rally um fast 500 Punkte oder gut vier Prozent war die vergangene Börsenwoche für den Dax die stärkste seit Ende 2016.

Auch der MDax zollte seiner jüngsten Rally etwas Tribut, er fiel um 0,21 Prozent auf 25.491,23 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone folgte dem mit einem moderaten Abschlag von 0,15 Prozent. In New York wird der Dow Jones Industrial am Montag ebenfalls schwächer erwartet.

Im Blick bleibt die Brexit-Entwicklung. Im dem Gezerre beginnt eine entscheidende Woche, denn nach jetzigem Stand sollen die Briten die EU an diesem Freitag verlassen.

Bei der Suche nach einem gemeinsamen Weg aus der Sackgasse kommen die regierenden Konservativen und die Labour-Opposition in Großbritannien weiter nicht voran. Am Mittwoch will die britische Premierministerin Theresa May auf dem EU-Sondergipfel um eine Verlängerung der Austrittsfrist bis zum 30. Juni bitten.

Unter den Verlierern im Dax waren einige Autowerte, darunter BMW und Continental mit Abgaben von 0,3 und 1,8 Prozent. Bei BMW bremste eine Rückstellung von rund einer Milliarde Euro für mögliche Kartellstrafen den Kurs. Bei Continental wurden die Verluste mit einer Analystenstimme in Zusammenhang gebracht. Die Experten von Kepler Cheuvreux gaben nach gutem Lauf ihre Kaufempfehlung für die Aktien des Autozulieferers auf.

Ein klarer Verlierer im Dax waren ferner die SAP-Aktien mit einem Abschlag von etwa 1 Prozent. Für Unsicherheit unter den Anlegern sorgte zu Wochenbeginn der Abschied des Vorstandsmitglieds Robert Enslin, der für die besonders wichtigen Cloud-Angebote zuständig war. Damit nimmt binnen weniger Wochen das zweite Mitglied der obersten Führungsebene seinen Hut.

Im MDax zeigten sich die Aktien der Commerzbank mit Abgaben von etwa 2,5 Prozent besonders schwach. Hier liegt der der Fokus ungebrochen auf der Diskussion über eine Fusion mit der Deutschen Bank, deren Papiere im Dax um 1,6 Prozent fielen.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,06 Prozent am Vortag auf minus 0,07 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 142,85 Punkte. Der Bund-Future gab knapp um 0,02 Prozent auf 165,34 Punkte nach.

Der Eurokurs stieg auf zuletzt 1,1255 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1233 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8902 Euro.